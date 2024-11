Checa: "El partido es importante, la afición debe meter el primer gol"

Jerez/El Xerez CD afronta este domingo (17:30) ante la Balona en el Pedro Garrido por la resiembra de Chapín un partido importante de cara a sus aspiraciones de afianzarse en la zona media-alta de la tabla. Los linenenses se encuentran en descenso y ni el cambio de entrenador ha surtido el efecto esperado. Checa, entrenador del Xerez CD, no se fía del rival ni de la posición que ocupa en la tabla, pide el apoyo a la afición para "que meta el primer gol, ahora que nos cuesta tanto" y no considera una excusa para lograr un buen resultado ni el mal estado del césped del campo de la Avenida Blas Infante y las bajas con las que encara su equipo esta cita.

–¿Cómo analiza el encuentro ante la Balona?

–Desde que estoy aquí, todos los partidos son importantes, como lo son los entrenamientos diarios. Nos encontramos en una semana importante para el club y para nosotros y respetamos al máximo a la Balona porque es un muy buen rival.

–A la lista de bajas se ha unido Adolfo, ¿se le pone más complicado si cabe el partido a su equipo?

–Estoy tranquilo en ese sentido porque tengo una plantilla estupenda y cuento con 21 o 22 futbolistas que están deseando jugar, que hacen por jugar y que a mí me hacen ser injustos con algunos porque tengo que elegir. Esta semana saldrán futbolistas que no lo venían haciendo.

–A su equipo le falta gol y uno de los ausentes es Nané, que lleva tres dianas...

–Es importante Nané, lo es Iago, lo es Ricky y lo es Adolfo. Ya he comentado antes que me quedo con el equipo, al final lo importante es el colectivo. Para que hagamos goles, el delantero necesita a los demás compañeros y para que defendamos bien, necesitamos también a los delanteros. No le metemos responsabilidad a los delanteros, somos un equipo. Necesitamos crear más y, sobre todo, esas ocasiones que creamos, que son muchas, hay que intentar finalizarlas.

–¿Qué partido espera ante una Balona que también hace pocos goles?

–Espero un encuentro igualado, teniendo en cuenta que nos vamos a medir a un buen rival, que por los motivos que sean no está en el lugar que se esperaba o en el que creemos que debería estar. Lo que sí tenemos claro es que esta semana no debe ser la marcada para que empiecen a crecer. Ahora hemos reaccionado y necesitamos seguir sumando. Hace tres jornadas llevábamos una racha mala de resultados, pero no de juego, excepto el día del Orihuela. Estamos creando ocasiones y siendo dueños del balón durante muchas fases de los partidos, aunque los pequeños detalles nos mataron, hay que intentar que caigan de nuestro lado para intentar ganar.

–El encuentro se va a jugar en el Pedro Garrido, ¿condiciona?

–Nos adaptamos a lo que depende de nosotros y ahí no podemos hacer nada, hay que estar preparados lo mejor posible y saber en qué campo estamos jugando. El campo es el mismo para los dos equipos y no es ninguna excusa, tenemos un buen escenario, la afición estará de nuestro lado y más cerca y tenemos que aprovecharlo a nuestro favor.

–El césped no está nada bien, ¿le preocupa?

–Es lo que he comentado antes, el césped estará igual para los dos equipos. Lo que quiero es que los aficionados entiendan que el partido es importante y es el momento de que ellos metan el primer gol. No es que les pida, porque ellos siempre nos dan, pero sí quiero transmitirles que les necesitamos y mucho más cuando estamos teniendo problemas para ver la portería contraria. El estado del césped no me condiciona el once porque tengo jugadores que se adaptan a cualquier circunstancia, tenemos que adaptarnos al campo, pero lo más importante es no perder nuestra identidad.

–El Deportivo empató a uno ante la Deportiva Minera tras una buena segunda mitad, ¿es ese el camino?

–Tuvimos unos primeros veinticinco minutos muy malos, pero ese equipo está muy adaptado a su campo y que tiene buenos jugadores, nos costó de salida, pero en la segunda parte dimos un pasito adelante, creamos infinidad de ocasiones y no las metimos. Está claro que ese es el camino y ese debe ser el objetivo, crear ocasiones y si con diez oportunidades no metemos un gol, pues habrá que generar veinte.