Checa: "Si alguien ha merecido ganar ha sido el Xerez CD"

José Carlos Romero 'Checa', entrenador del Xerez CD, ha asegurado tras el derbi contra el Xerez DFC que su equipo hizo más méritos para sumar los tres puntos, ya que a su juicio fue el que mejores ocasiones dispuso. El técnico sevillano agradeció el apoyo de la afición, "que nos ha levantado en momentos complicados" de la primera mitad y apunta que "24 puntos a estas alturas son muchos" para poner en valor la primera vuelta de su equipo.

Pregunta.¿Con qué sensaciones se va del partido?

Respuesta.Creo que ha sido un partido igualado, dos partes bien diferenciadas, en la primera los primeros 20 minutos ellos tuvieron más el control de balón, pero no el control del juego y las mejores ocasiones han sido nuestras salvo un tiro lejano de Beny. Y al final de la primera parte hemos sido superiores y hemos tenido la ocasión más clara del partido, la de Armengol que ha sido un mano a mano claro que no ha podido meter. Y la segunda parte ha sido totalmente nuestra, ellos han defendido bien cuando han podido, han querido quitarnos la pelota y no han podido y ya no venían a por nosotros como en la primera parte. Es cierto que no hemos sufrido nada, pero tampoco hemos creado grandes ocasiones más allá de un par de faltas lejanas y un par de centros laterales. Si alguien ha merecido ganar el partido hemos sido nosotros.

P.¿Partido feo para el espectador?

R.Bueno, partido igualado, de la categoría. Dos equipos que están haciendo una gran temporada, los dos recién ascendidos y muy bien trabajados. Nos teníamos bastante respeto y sabíamos que si iba a decidir por pequeños detalles y en este caso esos detalles han sido las ocasiones que hemos fallado, dos muy claras, la de Armengol en el gol y el mano a mano. Ellos sólo cuento la de Beny, que la paró muy bien Isma.

P.¿Cree que ha habido respeto en exceso?

R.No respeto en exceso, sino que valoramos al rival, que está haciendo una temporada muy buena al igual que nosotros y sabíamos que estos partidos con tanta tensión suelen ser partidos igualados. Hemos salido los dos a por el partido, a buscarlos a campo contrario, a ser capaces de que no la saquen jugada cuando la mayoría de partidos que les ves la sacan desde atrás y con nosotros no han tenido oportunidad porque hemos hecho una muy buena presión, pero en los metros finales nos hemos precipitado y no hemos creado las ocasiones que podríamos haber creado de haber tenido más tranquilidad. Me voy contento y orgulloso de mis jugadores, pero sabiendo que se nos han escapado dos puntos.

P.Durante la semana, ¿cómo se gestiona la tensión que luego puede haber sobre el campo? Ha habido un par de momentos con rifirrafes.

R.Son cosas del fútbol. Los juugadores están a trescientas pulsaciones, el ambiente invita porque es espectacular, dos aficiones con una gran masa social y los jugadores están al límite, pero son cosas que se quedan en el campo. No ha habido nada raro que no sea fútbol.

P.¿Cómo ha visto la jugada entre Hugo y Armengol en la que cae dentro del área, pero el árbitro pita falta de su jugador y expulsa a Juan Pedro?

R.Pues me coge con un jugador del FC delante y no puedo opinar. Es muy difícil arbitrar y más un partido como este. Creo que el árbitro ha estado bien, son decisiones rápidas y ha decidido que no es falta. La expulsión de Juan Pedro no sé a qué viene porque dice que lo expulsa porque se levanta, pero no sólo nosotros, todos se han estado levantando contínuamente, mi banquillo se ha levantado, pero sin protestar.

P.Al final del partido ha habido como una pequeña tángana. ¿Qué ha visto desde abajo?

R.Pues la verdad es que no me he dado cuenta. Creo que cada uno viene a animar a su equipo, pero no he visto nada raro. Mi afición ha estado ejemplar, se ha dedicado a animar a su equipo y nos ha levantado en los momentos malos que hemos tenido en la primera parte. No he visto nada porque me metí para dentro.

P.Falta un partido para acabar la primera vuelta, 24 puntos... ¿Qué balance hace, sobre todo de los partidos en casa, donde no se vuelve a jugar hasta el próximo 19 de enero?

R.Creo que nosotros hemos tenido un inicio espectacular que nos hizo ver la realidad de otra manera. Sabemos de dónde venimos y quiénes somos y quiénes estamos y sabemos que la permanencia es el único objetivo. Ese inicio tan bueno nos nubló un poco lo que íbamos buscando. Está claro que la afición quiere más, los jugadores quieren más y yo también, pero tenemos que valorar lo bueno que están haciendo los jugadores. Estos dos partidos en el Pedro Garrido nos ha perjudicado, sobre todo el día del Linense. Pero sin más, tenemos 24 puntos, que son muchos a estas alturas, y estamos más cerca de la permanencia, un puntito más cerca. Orgulloso de mis jugadores.

P.¿Y cómo ha visto el césped después de más de un mes sin jugar en Chapín?

R.Ha estado bien, seguramente hay campos mejores, pero también peores en la categoría y estamos muy contentos con el campo y el estadio que tenemos y sobre todo sabiendo que el Ayuntamiento va a poner todo de su parte para que esté en las mejores condiciones no sólo para nosotros, también para el FC.