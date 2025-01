Checa: "El triunfo ante el mejor equipo de la categoría es justísimo"

El Xerez CD ha logrado un triunfo de prestigio en su visita a La Condomina para medirse al líder UCAM Murcia con un gol de Santisteban en el descuento, que servía para ponerle la guinda a un gran partido. José Carlos Checa, entrenador azulino, vivió grandes momentos en ese club como jugador, el partido era especial, le ganó la partida a Javi Motos y se ha mostrado orgulloso y radiante. El preparador xerecista ha recordado lo importante que es el grupo, ha destacado el gran trabajo de todos sus futbolistas, se sigue marcando el reto de la permanencia y no quiere oír hablar de play-off de ascenso, aunque son cuartos. Igualmente, destacó el potencial del rival, al que considera el mejor conjunto del grupo, y agradeció a los seguidores el apoyo a los suyos durante todo el encuentro pese a jugar a más de 500 kilómetros de Jerez.

–Su equipo ha empezado 2025 como cerró 2024, con un triunfo y además ante un líder que no había perdido en su campo...

–Todo llega gracias al trabajo grupal. Es un lujo tener a estos jugadores y ver cómo defienden a este escudo. La verdad es que todos nos tenemos que sentir orgullosos y contentos con estos futbolistas.

–¿Sabe mejor la victoria después de como ha transcurrido la semana con varias despedidas?

–Lo que nos ha pasado son cosas del fútbol, los mercados están para eso, hay jugadores que tienen que salir para seguir creciendo y otros llegarán. Nosotros sabemos que lo importante es el equipo y da igual quién entre o salga. Así lo llevamos a cabo desde que estoy aquí y nos ha ido bien. El grupo está por encima de cualquier individualidad y lo hemos demostrado ante el mejor equipo de la categoría, que va a ascender como primero seguro. El equipo está incluso por encima de mí, intentamos siempre hacer lo que consideramos mejor para el grupo, con ese objetivo llegué y voy a morir con ella. Me alegro muchísmo por los jugadores, se lo merecen, siempre trabajan como creo que pocos hacen. Aquí hay futbolistas muy ambiciosos, que tienen ganas de crecer y que nos están haciendo creer en la permanencia, que es el único objetivo que tenemos.

–Ha realizado un planteamiento con presión alta y valiente...

–Sabíamos que veníamos al campo del mejor y si nos dedicábamos sólo a defender, íbamos a sufrir muchísimo. Vinimos con respeto para enfrentarnos a un equipo hecho para ascender, pero trabajamos para hacerle daño y lo conseguimos. Le quitamos el balón, ellos sin él sufren y fuimos a por ellos desde el minuto uno hasta el noventa y el resultado es justísimo para lo que hicimos los dos equipos.

–¿Una de las claves ha estado en neutralizar bien las bandas del UCAM?

–Teníamos claro que para ganar teníamos que hacer un partido muy completo y que ellos no tuvieran su día porque está claro que es la única forma de ganar a este tipo de equipos. Hemos hecho un encuentro completo en todas las líneas, hemos ido a apretarles en campo contrario, hemos sabido gestionar el balón cuando era nuestro y les hicimos bastante daño. De hecho, creo que ellos sacaron un córner en el minuto 44 de la primera parte y poco más y eso dice mucho y muy bueno de lo que han hecho mis jugadores. Insisto, una vez más nos damos cuenta de que lo importante es el equipo. Los cambios nos dieron ese puntito que nos estaba faltando cuando estábamos sufriendo un poco y me alegro mucho por Santisteban, Diego y Misffut. Hemos logrado los tres puntos de forma muy merecida.

–Santisteban vuelve a ser talismán...

–A Santisteban le firmamos sabiendo quien era, sabiendo como jugaba y está haciendo lo que sabe, que es meter goles. Estamos muy contentos con él, igual que estamos contentos con otros delanteros, cada uno tiene su rol y ellos lo saben. Él se ha aprovechado del trabajo de Armengol, Nané y Diego y ha sido el que la ha empujado. Ha sido una jugada colectiva y me quedo con eso.

–El Xerez CD se ha puesto cuarto...

–La segunda vuelta va a ser mucho más difícil que la primera, todos los equipos se están jugando algo, pero nosotros tenemos claras las ideas, nuestro reto es conseguir los 42 puntos cuanto antes y, a partir de ahí, centrarnos solo en el siguiente partido. Nosotros no vamos a mirar nada más. Desde que llegué aquí, esto es n examen diario, no semanal. No miro a largo plazo. Ya pienso en preparar el partido ante el Granada, que va a ser muy difícil.

–Los aficionados han acompañado al equipo y no lo ha dejado solo...

–Lo de la afición es un espectáculo, nos da vida. Siempre lo digo, nuestros seguidores no vienen a ver el partido, vienen a jugarlo y otra vez han sido importantes. Estamos orgullosos de portar este escudo, de estar en este club y de nuestra afición, que creo que es, junto a los jugadores, el tesoro de este club.

–Aquí vivió algunos de los mejores momentos de su carrera como jugador...

–Así es. Tuve la suerte de contar con buenos compañeros y buenos entrenadores. En este club todo es bueno, pero Chuchi, el utillero, es el mejor no de esta categoría, de Primera División, y con eso lo digo lo todo. Le deseo lo mejor al UCAM, pero me debo al equipo en el que estoy y me siento feliz por los tres puntos, pero tengo claro que ellos pelearán por el primer puesto.