El Deportivo asalta La Condomina en un partidazo (0-1)

Partidazo del Xerez CD en La Condomina. El Deportivo se ha impuesto al líder UCAM Murcia por 0-1 con un gol de Santisteban en el descuento que ponía la guinda al trabajo de todos sus compañeros durante todo el encuentro. El cuadro xerecista se ha crecido ante la adversidad de una dura semana y se ha convertido en el primer equipo en asaltar el feudo del primer clasificado, que hasta ahora marchaba invicto en su estadio.

José Checa, que volvía al escenario en el que logró sus mayores éxitos como futbolista, supo leer mucho mejor el encuentro que Javi Motos y le ganó la partida. Con este gran triunfo, el combinado azulino se asienta en la zona de play-off y ahora es cuarto con 30 puntos. Al igual que en la primera vuelta en Chapín, victoria en los instantes finales. El Xerez CD ha abierto la segunda vuelta como cerró la primera, con un golpe de autoridad y encadena ya cinco jornadas sin perder, con cuatro victorias y un empate. Su último revés fue ante la Balona en el Pedro Garrido por 1-2 el pasado 24 de noviembre.

Geovanni fue una de las novedades en el once del Xerez CD en Murcia. / Xerez CD

Cambios en el once

Checa, con lo que tenía disponible, sin Del Río, David García y Ulloa, que han abandonado la entidad, apostó por el once más o menos esperado. Isma Gil repitió en la portería y en defensa, se quedó en el banquillo Adolfo y entró en el centro de la zaga Geovanni junto a Josete, que volvía a la que fue su casa. Los laterales fueron para Paco Torres y Ricky. En la medular, Adri y Reina y Charaf, con Iago Díaz, Armengol y Nané como jugadores más adelantados. El UCAM presentó una alineación con novedades y alguna baja importante, como la del portero Facundo Ackermann, el menos goleado de la categoría, por un golpe que sufrió en el último entrenamiento de la semana. Su puesto lo ocupó Prieto y también apareció de salida en ataque el exxerecista Amin.

El Deportivo entró al partido sin complejos, bien plantado y buscando neutralizar las armas de un líder al que le costaba trabajo hacer daño a los azulinos. Presionaba la salida del balón, pero no conseguía trenzar jugadas de ataque y, de hecho, el primer córner del encuentro fue para los xerecistas. Hasta el minuto once, Isma Gil no tuvo que intervenir y lo hizo para detener sin problemas un disparo desde la frontal de Luque.

Adri Rodríguez golpea el balón perseguido por un jugador del UCAM. / Xerez CD

Prieto evita el 0-1

Iago Díaz y Charaf ganaban protagonismo y el Xerez CD, que tenía la posesión, se beneficiaba de la calidad de ambos. Superado el cuarto de hora, Prieto atajó un saque de esquina de Iago. Motos se enfadaba con sus futbolistas, que se sentían incómodos y se alternó mucho más cuando en el 19' su portero salvó los muebles para evitar el 0-1. Un centro perfecto de Iago al corazón del área lo remató de cabeza Nané. El meta se tuvo que estirar y sacar una gran manopla arriba para mandar el esférico a córner.

Amin perdona el 1-0

Tras ese susto, el UCAM se estiró algo, forzó dos amarillas -Reina y Iago- y con espacios hacía daño con su arsenal ofensivo. Superada la media hora, Urcelay colgó una falta peligrosa que sacó la defensa y en el 36', la más clara del primer acto para los locales. Isma Gil realizó un paradón para despejar un gran tiro de Luque otra vez desde fuera del área tras una bonita acción personal y Amin, con todo a favor y completamente solo, mandó el rechace a las nubes.

El primer acto, muy táctico y con pocas ocasiones, llegó a su fin con tablas y un Deportivo que dejaba excelentes sensaciones ante un líder que no pudo brillar.

Misma tónica

El segundo tiempo comenzó del mismo modo que terminó el primero, con un Xerez CD suelto y en el 51', Geovanni lo intentó con el lanzamiento de una falta que despejó Prieto y luego Iago lo intentó por partida doble, primero en una falta y luego con un disparo lejano (58' y 59'). Checa movió pieza, retiró a Reina y entró Misffut.

Al UCAM, al igual que en el primer tiempo, no encontraba la forma de hacer daño. Julito también entró en acción por Amin y no concretó de milagro en el área pequeña un centro de José Ruiz (63'). La réplica la puso Iago, que no remató bien un buen servicio de Armengol (65'). Fue el último balón que tocó justo antes de abandonar el terreno de juego para que entrase Diego Domínguez. Y el atacante en el 74' vio una amarilla por quejarse de una posible falta dentro del área.

El Xerez CD mantenía a raya al líder, presionaba bien y el UCAM se desesperaba porque el crono volaba y no conseguía romper las tablas. Los de Motos se desquiciaban y en el 78' reclamaban penalti de Adri Rodríguez por un empujón dentro del área. Los azulinos, cada vez más seguros atrás, no se rendían. Y la guinda a su gran partido la ponía Santisteban en el descuento. Una jugada de Paco Torres con centro de Charaff al corazón del área pequeña la mandó dentro el murciano. Así ajusticiaba a su exequipo. La euforia se desató dentro del campo y en la grada. Los aficionados xerecistas celebraron a lo grande un gol que tenía su peso en oro. El Deportivo es cuarto con 30 puntos y se afianza en puestos de play-off. Iago, Charaf y Nané asumieron los galones y se echaron el equipo a la espalda.

Once inicial que presentó el Xerez CD en La Condomina frente al UCAM. / Xerez CD