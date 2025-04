Checa: "El único culpable del empate soy yo, tuvimos miedo a ganar"

El Xerez CD se jugaba la vida ante un Don Benito ya descendido y dejó escapar dos puntos en el descuento en un partido con un final de locos, que debió tener otra resolución. El Deportivo perdonó en una buena primera mitad y fue víctima de sus propios errores en la segunda, encajando la igualada en el 93' después de haber hecho el 2-1 en el 91... José Carlos Checa, técnico azulino, se mostró decepcionado tras el encuentro, se culpó de la derrota, dejó entrever que se había equivocado con los cambios, lanzó un mensaje claro a navegantes asegurado que "hay una responsabilidad grande con este escudo y el que no esté apto para llevar este escudo, pues no podrá jugar con nosotros", sigue confiando en su grupo y en lograr el objetivo.

–¿Cómo se explica lo que ha sucedido en la recta final del partido?

–Tener que explicar esto es decir que es fútbol, pero está claro que hicimos algo mal cuando concedimos dos goles en los últimos cinco minutos. Al final, creo que tuvimos miedo a ganar y el único culpable soy yo. No supe gestionar el 1-0 y, totalmente, me he equivocado una vez más.

–¿Cómo pudo cambiar tanto el equipo de la primera parte a la segunda?

–La primera parte debió terminar con más ventaja para nosotros. El fútbol, en este caso, no ha sido nada justo con los jugadores porque debimos marcar más goles a un rival que no chutó a puerta y en la segunda, tampoco. En dos balones parados fueron capaces de empatarnos, pero está claro que llegaron en dos jugadas muy mal defendidas por nuestra parte. Insisto, como he comentado antes, creo que no gestioné bien el 1-0 y, sobre todo, no supe hacer ver a mis jugadores lo que necesitábamos hacer con esa ventaja en el marcador. Me he equivocado, pero este equipo tiene claro y yo también tengo claro que se va a levantar e iremos a ganar a Villanueva y con toda la ilusión del mundo.

–Ha comentado que se ha equivocado, ¿en qué?

–En la forma de gestionar la segunda parte. Un entrenador creo que con los cambios tiene que mandarle un mensaje al equipo y no supe hacerlo bien. Visto lo visto, creo que soy el responsable de esa segunda mitad. Tengo que corregir eso y debo pedir perdón a mis jugadores porque he fallado.

–Con este revés, ¿ahora es más complicado el aspecto deportivo o levantar la moral del grupo?

–El tema deportivo es el que es, ya lo comenté en la rueda de prensa, que había que respetar al rival, tenemos que saber que no jugamos solos, pero también tenemos que saber que contamos con un punto más y que queda una jornada menos. Hay que ganar partidos para conseguir nuestro objetivo y nuestra única meta ahora es salir a ganar en Villanueva y no es que tenga que ser, es que vamos a ganar allí y estaremos otra vez con muchísimas opciones de hacer algo histórico en un club histórico. Además, está claro que hay una responsabilidad grande con este escudo y el que no esté apto para llevar este escudo, pues no podrá jugar con nosotros.

–Más de 7.000 personas se dieron cita en Chapín un Sábado de Pasión y la afición se ha marchado enfadada y decepcionada...

–Es normal su reacción y también le pido perdón desde aquí. Ellos nos dan mucho y ha sido una pena que no hayamos conseguido los tres puntos para seguir manteniendo esa ilusión que tienen ellos y que nos transmiten a nosotros. De todos modos, insisto en lo que he comentado antes, el grupo se va a volver a levantar, vamos a volver a competir en Villanueva de la Serena para ganar los tres puntos y seguiremos con opciones de pelear por un play-off muy bonito que creo que se merece la afición y estos jugadores por la temporada que llevamos.