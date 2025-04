El Deportivo se hace el harakiri en el descuento (2-2)

Increíble pero cierto. El Xerez CD se hace el harakiri en el descuento ante el Don Benito y empata a dos un partido que debió de terminar en cómodo triunfo. Una buena primera mitad, en la que el Deportivo se adelanta en el marcador con un gol de Josete, da paso a una frustrante y desesperante segunda, en la que el rival aprovechó dos regalos azulinos en el peor momento para nivelar la contienda. Dabo puso las tablas en el 88', Lidueña hace el 2-1 en el 91' y otra vez Dabo 'machaca' a los xerecistas. Peor, imposible. Con estos dos puntos que deja escapar, el play-off se le complica al cuadro de Checa.

Dos cambios obligados

Checa cumplió con el guión previsto y con las bajas obligadas de Isma Gil y Armengol, lesionados, apostó por el once esperado por todos. Santos, lógicamente, ocupó la portería y por el atacante navarro entró Diego Domínguez. El resto, los habituales. La defensa fue de derecha a izquierda para Ricky, Reina, Josete y Paco Torres. Adri Rodríguez y Charaf ocuparon la medular, con Iago, Diego y Taufek escorados a banda y Nané y Diego Domínguez intercambiando sus posiciones arriba.

El Deportivo salía con todo y dispuesto a todo ante un rival ya descendido. El nazareno tenía claro que la clave estaba en abrir la lata cuanto antes y su equipo entró al partido intenso, presionando arriba y asediando a un cuadro calabazón que tenía que capear el temporal como podía. En apenas dos minutos, los azulinos forzaron dos saques de esquina y no abrieron el marcador de milagro, empujados por una grada que quería anotar el primer tanto de la tarde.

Un centro de Iago Díaz lo sacó Sebas Gil, el rechace lo cazó Taufek y lo mandó a córner la defensa y tras el lanzamiento, hasta tres remates, dos muy claros de Charaf, muy suelto y con ganas, y Adri. El centrocampista se abrió hueco en el área, se elevó y remató de cabeza para que el guardameta otra vez despejara el esférico. No había tregua. Y no la dio el rival, que a los once minutos, con un lanzamiento de Lolo Pavón que se marchó desviado por poco, llevó la intranquilidad a la grada.

Los extremeños no tenían demasiados recursos, pero los que tenían a su disposición trataban de aprovecharlos al máximo. Intentaba ralentizar el juego a base de faltas, de pérdidas de tiempo y de cualquier artimaña a su alcance. Y superado el cuarto de hora, Taufek no se lo pensó dos veces y se sacó un trallazo lejano que se le escapó alto. Todo valía. Y justo después, Charaf no llegó por muy poco a un centro raso de Diego Domínguez. El azulino no esperaba un balón tan claro ya con el portero batido... Las oportunidades se sucedían... El control xerecista era total y la grada lo agradecía.

Josete abre la lata, 1-0 (22')

La lata tenía que abrirse sí o sí. El Deportivo estaba volcado y, curiosamente, la abrió el central Josete, autor del primer gol de los azulinos el pasado domingo en La Línea. El defensa mandó a guardar un centro de Iago Díaz tras un jugadón de un Charaf muy enchufado. El Deportivo ya había hecho lo más complicado, adelantarse en el marcador ante un rival tocado moralmente. 1-0. Minuto 22.

Los visitantes dejaban espacios y el Xerez CD era una apisonadora. En el 25', Taufek realizo un jugadón con dos recortes que culminó con un disparo que se marchó rozando la escuadra izquierda de Sebas. Si entra ese gol se cae Chapín. Y segundos después, un gran centro raso de Nané la mandó rozando el lateral de la red Diego Domínguez.

El Deportivo se gustaba y el Don Benito buscaba sus opciones. Antes de la media hora, la zaga azulina se vio obligada a forzar un saque de esquina que terminó en una contra. Los de Checa mandaban en ataque y defensa frente a un rival que no renunciaba al ataque cuando podía, se sacudía la presión y también aprovechaba cualquier desajuste local. Una falta sobre Taufek en la corona del área (41') supuso una nueva ocasión clara para los xerecistas. Iago Díaz estrelló el lanzamiento en la poblada barrera.

Antes del descanso todavía hubo tiempo para más. Una gran jugada de Iago, con Charaff, que la puso de primeras al corazón del área, la sacó la defensa antes de que Diego la mandara dentro y Sebas Gil se lució igualmente para repeler un trallazo de un Charaf desbocado. El colegiado señalaba el final del primer tiempo con un corto 1-0.

Nané dejó su puesto a Misffut tras el descanso. / Xerez CD

Misffut por Nané

Tras el paso por vestuarios, Checa realizó un cambio. Se quedó en la caseta Nané y entró Misffut para colocarse como enganche. El técnico buscaba ayudas a la medular para una mayor construcción y más trabajo defensivo. Y en el 48', Iago Díaz, en la boca de gol en el área pequeña y totalmente solo, no pudo hacer el 2-0 tras un gran centro de un Diego muy aplicado. La pelota acabó en córner. Los extremeños seguían con su plan de partido y en el 53', un buen disparo de Inach tras un despiste de Paco Torres, se marchó fuera por poco. Era un toque de atención para el Deportivo. El partido no estaba resuelto ni mucho menos.

Doble cambio: Joel y Santisteban

El Xerez CD seguía controlando, pero le costaba más generar y en cualquier error se le podía complicar una tarde que apuntaba plácida. Superada la hora, el entrenador azulino retiró a Taufek y Diego Domínguez para dar minutos a Joel y Santisteban. Puesto por puesto. Pero la situación no mejoraba. Los azulinos habían perdido chispa y no tomaban nunca las mejores decisiones en ataque, por lo que todas sus opciones se diluían. Al Deportivo se le resistía la sentencia y tenía que encomendarse a su seguridad defensiva para evitar problemas o a Santos, que en el 72' estuvo muy acertado para despejar un lanzamiento duro desde lejos de Dabo.

La grada se desesperaba porque no lo veía, como tampoco lo veía claro un Joel desarcetado. Al Xerez CD, que había perdido potencial con los cambios, le costaba salir, ya no era el equipo fresco e inspirado de la primera mitad y se diluía. En el 79', Santisteban se entretuvo, se le echaron dos defensas encima y perdió su opción clara de disparo.

Dabo pone las tablas (1-1)

Los azulinos ya no querían asumir riesgos y dejaban que el crono avanzase, pero jugaban con fuego. No llegaban y el Don Benito se estiraba y asustaba. No le perdía la cara al partido y en el 87', Santos salvó los muebles en un lanzamiento de esquina de Salas. La tensión se mascaba, hasta que acabó en tragedia. Una falta lateral botada por Salas la cabeceó dentro Dabo adelantándose a la defensa. 1-1. Minuto 88'.

2-1, Lidueña (91') y 2-2, Dabo (93')

Todo pasó del blanco al negro en cuestión de segundos. El Deportivo quería hacer ahora en los cuatro minutos de descuento lo que se le había escapado en dos. Y lo hizo. Lidueña se sacó un trallazo escorado desde la derecha que tocó el portero, pero acabó dentro. 2-1. Minuto 92. Con la alegría desatada por la reacción, lo peor estaba por llegar. Otra vez Dabo en otra acción a balón parado ponía el empate. 2-2 en el 93' ante un equipo descendido... Dos regalos, dos goles... Ahora, el play-off se complica.

Once que presentó el Xerez CD ante el Don Benito en Chapín. / Eduardo Rabaneda