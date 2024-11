Checa: "Lo más importante era sumar de tres, el Xerez CD fue el único equipo que quiso ganar"

Jerez/El Xerez CD acumulaba cinco jornadas sin ganar y vencer al Águilas era una obligación para romper la dinámica y frenar su caída libre, que había llevado incluso a que Checa, técnico azulino, estuviese cuestionado. Los futbolistas respondieron, hicieron piña con el entrenador tras el gol de Nané y el sevillano se ha mostrado "orgulloso" de ellos, les ha agradecido el esfuerzo y ha asegurado que "aunque no fue nuestro mejor partido, el Xerez CD fue el único equipo que quiso ganar".

–La victoria se ha hecho esperar...

–Lo importante era sumar de tres, no ha sido nuestro mejor partido, jugamos con la ansiedad de querer ganar sí o sí. En la primera parte tuvimos el control del partido y las pocas ocasiones que hubo. En la segunda, no es que hayamos sufrido porque ellos tampoco nos han hecho mucho daño, pero no fue nuestra mejor segunda parte.

–¿Temió en los instantes finales con el arreón del Águilas por el resultado?

–Estaba tranquilo, pensaba más en el 2-0 que en el empate, la verdad. Lo que sucede es que cuando tienes la necesidad imperiosa de ganar sí o sí pasa lo que ha sucedido, son cosas normales. En otros partidos fuimos mejores, generamos muchísimas más ocasiones y no fuimos capaces de conseguir la victoria y esta vez, aunque un buen rival como el Águilas, con jugadores elegidos, lo hemos hecho, se ha visto un encuentro en el que el único equipo que ha querido ganar fue el Xerez.

–¿Con qué se queda del triunfo?, ¿qué ha supuesto esa piña que ha hecho el equipo con usted?

–Esto es de todos, siempre lo digo, es trabajo de todos. Estoy muy orgulloso de entrenar al equipo que entreno, de entrenar a los jugadores que entreno y, sobre todo, tenemos mucha suerte todos. Tenemos un grupo de futbolistas que se deja el alma por este escudo. Es trabajo de ellos y ellos son los que se lo merecen. Por eso estoy más contento, merecían llevar más puntos de los que llevan. Este triunfo nos va a venir bien para encarar con más tranquilidad los próximos partidos.

–(...)

–Siempre he sentido el apoyo de los jugadores y de todo el mundo. Ya he comentado en otras ocasiones que las rachas nublan el trabajo que hemos hecho desde que llegué. Estoy muy tranquilo, sé que estoy capacitado para estar en un club tan exigente como el Xerez. De todos modos, insisto, lo importante son ellos, nosotros tenemos que darles todas las herramientas posibles para que hagan bien su trabajo. Es un lujo tener 16 puntos a estas alturas y no le damos el valor que tiene, eso es para valorarlo y mucho en una categoría tan complicada como Segunda RFEF.

–¿Qué sintió en el momento de la piña?

–Ha supuesto mucho, he comentado que estoy orgulloso de todos, estoy contento con el grupo, con los jugadores y con las personas que tengo y sé que estaban sufriendo más por mí que por los resultados. En el fútbol es lo que manda y siempre cae la moneda del lado del entrenador y es normal. Una vez más han demostrado la unión que existe desde que llegué y es el camino para seguir, debe haber unión entre todos para lograr la permanencia, que va a costar mucho.

–El Xerez CD no falló y la grada, tampoco...

–Nuestra afición es para quitarse el sombrero, igual que hay que hacerlo con los jugadores. Es una victoria merecida tanto para los futbolistas como por la afición, lo merecían. Es un día para disfrutar y a partir del lunes ya pensaremos en el siguiente rival. Tenemos una afición de Primera con un equipo de Segunda RFEF, pero con una ambición grande. De todos modos, tenemos los pies en el suelo y hay que tener claro que esto es muy complicado y que el único objetivo es lograr los 42 puntos cuanto antes.

–¿Cómo se encuentra Iago Díaz tras su lesión?

–Creemos que tiene una rotura y que le tendremos que estar dos o tres semanas. Creo en el grupo, aunque es verdad que es un jugador muy importante para mí, lo había jugado todo, y también es importante para el grupo. Entrará otro y lo hará bien.

–Nané marcó, le dedicó el gol a su abuela fallecida y vio una tarjeta...

–Esas tarjetas por ese motivo no las entiendo, pero así está establecido. Su abuela murió el viernes, estaba enferma, y lo ha pasado mal. Le queremos dedicar también el triunfo a la familia de Nané, que además ha tenido la suerte de marcar el gol de la victoria. Diego y él son los lanzadores elegidos, lo hablaron entre ellos y marcó. Estamos contentos por Nané y por el equipo. Sabíamos que íbamos a ganar este partido sí o sí aunque no hubiese marcado el penalti.