Checa: "En el fútbol hay mucha prisa"

José Carlos Romero 'Checa', entrenador del Xerez CD, afirma que el San Fernando es "claro favorito" al ascenso pese a que los de Antopnio Iriondo ocupan puesto de descenso después de las nueve primeras jornadas disputadas en el Grupo 4 de Segunda Federación. El preparador xerecista señala que la mala racha "de un equipo hecho para el ascenso" pone en valor "la gran temporada" que están realizando sus jugadores "en una categoría tan complicada".

El técnico azulino afirma que su equipo afronta el encuentro en el Iberoamericano "con la misma ilusión y el mismo objetivo de todas las semanas, conseguir los tres puntos ante un equipo que está hecho para ascender, no está teniendo los resultados que esperaban, pero no quita que estén hechos para el ascenso". Tras cuatro jornadas sin ganar y el mal partido frente al Orihuela, Checa entiende que el equipo está "con ganas de que llegue el domingo, cuando hay partidos que no se dan como queremos, los jugadores tienen muchas ganas para cambiar la situación. Lo importante es que quieren, creen y pueden, saben que podemos hacerlo bastante mejor, estamos para corregir. Están haciendo una temporada estupenda, somos ambiciosos como nuestra afición y queremos más, pero la temporada que están haciendo los jugadores es increíble, un equipo recién ascendido y con el objetivo de la permanencia que se está cumpliendo con creces".

El preparador sevillano asegura que los errores contra el Orihuela están detectados: "Tenemos una forma muy característica de jugar, correr a los espacios y generar de otra forma porque no tenemos extremos habilidosos, no tenemos bandas específicos y hay que generar los espacios de otra manera y eso es lo que nos faltó el otro día. Nosotros jugamos de una forma, pero sabemos cómo podemos mejorarlo, sabemos dónde podemos corregirlo y tenemos herramientas para ello. El equipo está concienciado, cree en lo que hace y volverá a hacerlo" y no se plantea un cambio de esquema o de estilo: "Me planteo corregir errores, fallos que cometo yo, estamos abiertos a corregir las cosas, pero creo que para el tipo de jugadores que tenemos es la mejor manera para hacer daño a los rivales".

Señalaba la falta en la plantilla de "extremos habilidosos", pero eso no significa que vaya a pedir refuerzos cuando se abra el mercado invernal para paliar esas carencias: "No tenemos extremos puros igual que no tenemos delantero referencia, pero nos adaptamos a los jugadores que tenemos, estoy muy contento con la plantilla que tengo y espero que siga esta plantilla entera cuando se abra el mercado", dijo.

Con respecto al San Fernando y su racha de cinco derrotas consecutivas, indicaba que "te hace ver la dificultad de esta categoría y para que nos paremos a pensar lo bien que lo están haciendo nuestros jugadores. Ya veis el esfuerzo tan grande que ha hecho el San Fernando para hacer un equipo así y le está costando muchísimo porque esta categoría es muy fuerte. Pero tiene muy buen equipo, un entrenador que conoce la categoría como ninguno y son favoritos claros en cualquier campo".

Además, no cree que los isleños se pueden ver afectados por la ansiedad de ganar o las dudas que puedan tener después de cinco derrotas: "Estamos en la jornada diez, en el fútbol hay mucha prisa y nosotros mismos nos metemos mucha prisa, esto acaba de empezar y hay que ver cada contexto, han tenido bastantes lesionados, hay que analizar muchas cosas, pero yo me centro en mi equiop y en mejorar las cosas que creo que estamos haciendo mal, yo también tengo que mejorar como entrenador muchas cosas, creo en el grupo por encima de cualquiera".