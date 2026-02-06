Chuma ilusiona al Xerez CD: "Tenemos una gran plantilla, ojalá podamos acabar primeros"

Rafael González Chuma ha sido presentado este viernes como nuevo futbolista del Xerez CD. El tercer y último refuerzo del mercado de invierno del Deportivo -llegaron también Zequi Díaz y Marcos Alconchel- ya ha tenido la oportunidad de entrenar dos días con sus nuevos compañeros y está deseando poder redebutar con el XCD, ya que el delantero militó en la 20/21 en el club azulino el año de Joaquín Poveda en el banquillo.

El jugador sevillano llega del fútbol polaco, pero en buena forma, faltándole tan sólo algo de ritmo que irá adquiriendo con los minutos que le vaya dando Diego Galiano, los primeros este mismo domingo en Estepona. Flanqueado por el presidente del club, Juan Luis Gil, y el director deportivo, Miguel Ángel Gutiérrez, Chuma agradecía "a la directiva y a todos los que han hecho posible que pueda volver. Estoy muy contento, tenía muchas ganas de volver, de entrenar y de conocer al cuerpo técnico y a los compañeros. Es mi segundo día, he coincidido con muchos anteriormente y me he dado cuenta que hay una plantilla muy capacitada y sobre todo, lo que ha dicho Titín, buenas personas, que eso al final hace el día a día más fácil. Me siento aquí como en casa".

El delantero apuntaba que recala en el Xerez CD "para aportar mi granito de arena, para trabajar y para aportar al equipo una competencia sana. Al final eso hace que todos sumemos, que todos mejoremos. Muy contento de haber empezado ya y con muchas ganas. Por mí, mañana mismo estoy jugando, porque tengo muchísimas ganas. Lllevo un tiempo sin competir y tengo muchísimas ganas de estar en el campo. Físicamente me encuentro bien. He estado entrenando y me encuentro al 100% para lo que necesita el entrenador".

Tras su paso por el Xerez CD, Chuma recaló en el San Roque de Lepe, jugó en el UCAM Murcia y en el Mérida en Primera RFEF antes de poner rumbo a su aventura en el extranjero. De aquel Chuma que ya pudo disfrutar la afición xerecista, ¿qué queda? "Seis años dan para mucho y sobre todo en el fútbol porque al final como persona he crecido. He tenido mi etapa también en el extranjero, he tenido buenos y malos momentos, he aprendido y creo que soy un futbolista más hecho y con otra personalidad. Dentro del campo yo creo que mis cualidades siguen siendo las mismas. Soy un jugador trabajador, cuerpo a cuerpo y en el área se me suele dar bien".

Reconoce que siempre ha seguido al Xerez CD "porque para mí es un equipo que me ha encantado siempre. Esta temporada han hecho un trabajazo, han conseguido tener una plantilla sólida y una base y al final cuando lo ves en el campo se nota que trabajan bien, que juegan bien, tienen calidad y eso se ve reflejado en la clasificación. Obviamente para el interés de todos, incluso el mío ahora, sería ideal que acabásemos primero y ascendiésemos del tirón".