Un Estepona 'temible' en los descuentos para el Xerez CD

El Xerez CD ha regresado este jueves a los entrenamientos en Picadueñas después de que en la jornada de ayer no pudiera ejercitarse debido al cierre de instalaciones por la borrasca Leonardo. El equipo azulino ha comenzado a preparar el encuentro que el domingo le medirá al Estepona en el Francisco Muñoz Pérez de la localidad costasoleña, un duelo para el que Diego Galiano espera poder contar con Chuma. El delantero ya está en Jerez e inscrito como nuevo jugador azulino, aunque el club está a la espera del pase internacional, requisito fundamental para poder ser alineado.

Los azulinos son terceros en la tabla a dos puntos del Águilas, que recuperaba el primer puesto la pasada jornada tras vencer en Yecla y aprovechar el tropiezo del UCAM Murcia en La Condomina frente al Extremadura. El Deportivo sumó los tres puntos contra la UD Melilla y tiene cinco de ventaja con respecto al sexto clasificado, por lo que está afianzado en zona de play-off de ascenso, aunque el Recreativo y la Deportiva Minera pisan los talones al equipo de Diego Galiano.

Al menos arropados por 500 aficionados azulinos, el XCD regresa al Francisco Muñoz Pérez para medirse a un Estepona que necesita un milagro para salvar la categoría. Los malagueños, con uno de los presupuestos más altos del Grupo 4, tienen 16 puntos y están a 12 del play-out y a 13 de la permanencia, y han 'tirado' la casa por la ventana -este jueves anunciaban un nuevo fichaje, el del central Iván Muñoz- en este recién acabado mercado invernal para tratar de evitar lo que parece inevitable: el descenso de categoría.

Con Manolo Sánchez al frente del equipo -el tercer entrenador esta campaña-, los números de los costasoleños han mejorado ostensiblemente y de las seis últimas jornadas sólo cuentan con la derrota sufrida en el Nuevo Colombino, donde fueron goleados cinco a cero, un marcador tan abultado como engañoso para todo aquel que presenció ese encuentro. Tras perder todos los partidos como local excepto el de la primera jornada ante el Linares (1-1), los esteponeros suman ahora tres sin caer en su estadio, con sendos empates contra Almería B y Deportiva Minera y el triunfo ante el Malagueño. La pasada semana, además, igualaba en casa del Real Jaén (0-0) dejando la portería a cero en tres de los últimos cinco encuentros.

Descuentos fatídicos

Este Estepona, además, parece tenerle tomada la medida al Xerez CD. En el partido de ida disputado en Chapín, un gol postrero de Javi Castedo -ahora en las filas del Águilas- le daba los tres puntos a un Estepona que pocas horas después prescindía de Mikel Llorente. Los xerecistas no completaron un buen partido y dejaban escapar tres puntos muy importantes ante un rival que se defendió con orden y supo esperar su momento. La temporada pasada ocurrió tres cuartos de lo mismo. En la ida en Chapín y con un Deportivo volcado al ataque, un tanto de Marchena en el 93' y desde el centro del campo suponía la primera derrota de los de Checa. En la vuelta, de nuevo el descuento jugó en contra del XCD, que recibía el 1-1 con un tanto de Blázquez en el 95'.