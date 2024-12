Cifuentes, técnico del Villanovense: "El Xerez CD es un equipo intenso, que se sacrifica"

El Villanovense llega este domingo (12:00) al Pedro Garrido para medirse al Xerez CD con el reto de lograr su primer triunfo fuera de casa del curso para comenzar a respirar y cerrar 2024 instalado lo mejor posible en una clasificación en la que en estos momentos es penúltimo con los mismos doce puntos que el San Fernando y a cinco de la zona de permanencia. Alberto Cifuentes, técnico del cuadro serón, conoce bien al Deportivo y el escenario del choque -durante las últimas campañas dirigió al filial del Cádiz Mrirandilla- y espera que la dinámica negativa se rompa esta jornada. Su escuadra viene de perder el pasado domingo ante la Balona por 3-1.

El entrenador de los extremeños no acaba de entender qué le pasa a sus futbolistas lejos del Municipal, pero cree que están cerca de romper esa dinámica. "Esto es fútbol, cada semana hay que intentar ganar y más en nuestro caso, con la situación en la que estamos. Sumar de tres es importantísimo, en casa lo estamos consiguiendo y ahora tenemos el reto de hacerlo fuera. Los futbolistas están muy responsabilizados con la situación, he notado durante esta semana de trabajo un punto más de intensidad, el equipo está comprometido para salir de esta posición".

Cifuentes añade: "Hemos analizado los errores que cometimos frente a la Balona, hubo mucha distancia entre líneas y eso nos impidió ser más intensos y ganar duelos. Los fallos están localizados y estamos volcados para romper esta dinámica fea fuera de casa. Es inexplicable, salimos a ganar como en casa, pero por matices no lo hemos logrado, no nos hemos puesto por delante en el marcador para que ellos tengan seguridad, sean valientes y crean que pueden conseguirlo. Vamos mejorando, tenemos fuerza y es lo que estamos potenciando".

Por último, considera al Xerez CD un rival "muy intenso, que se sacrifica" y admite que "me preocupa mucho el campo, el terreno de juego parece que no está nada bien, no podemos jugar en Chapín que está de resiembra y no se abrirá hasta la próxima semana para el derbi, que es lo normal. El Xerez CD es un equipo con mucha ilusión, capacidad de trabajo y de mucha ida y vuelta, aunque es verdad que la pasada jornada ganó en Don Benito en un parido que de no haberlo sacado adelante no le hubiese dado esa tranquilidad y estaría con más dudas".