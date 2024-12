Checa, técnico del Xerez CD: "El Villanovense no ha ganado fuera, pero sí ha puntuado en campos difíciles"

Checa no se fía del Vllanovense, pero espera conseguir el segundo triunfo seguido el domingo.

Jerez/El Xerez CD regresa este domingo (12:00) al Pedro Garrido para recibir al Villanovense, un equipo que aún no ha ganado fuera de casa, con el único objetivo de sumar tres nuevos puntos que le alejen de la zona baja de la tabla y le sigan acercando a la zona media-alta, en la que ha estado instalado durante muchas jornadas. Los xerecisas llegan tras imponerse al Don Benito en el Vicente Sanz en un partido muy igualado, que desequilibró Santisteban desde el punto de penalti. José Carlos Checa no podrá estar en el banquillo por segunda jornada consecutiva para cumplir su segundo partido de sanción, se muestra confiado, pero recela del rival, al que considera un buen equipo. Además, pide el apoyo de la afición: "Su apoyo siempre es clave para ganar, le pido que no venga a ver el partido, que venga a jugarlo".

–Tras el triunfo en Don Benito, ¿cómo encara el Xerez CD esta cita en casa?

–Como cada semana, con muchas ganas. Nos reencontramos con nuestra afición y queremos ofrecerle estos tres puntos, que se los merecen. En el último partido en casa no pudimos ganar, pese a hacer una buena primera mitad, en la segunda estuvimos desafortunados en un par de jugadas defensivas y perdimos. Ya se vio en Don Benito las ganas que tiene este equipo, hemos trabajado muy bien y seguro que esta semana va a ser.

–El Deportivo ganó en el Vicente Sanz, pero le sigue costando mucho marcar y anotó de penalti...

–Así es. Nos encontramos en una racha en la que generamos bastantes ocasiones, pero no somos capaces de finalizarlas. A ver ser si esta jornada le damos la vuelta.

–El Villanvense está en descenso y no ha ganado fuera, ¿es un arma de doble filo?

–Es un equipo muy competitivo, me gusta muchísimo. No ha ganado fuera, pero ha puntuado en campos complicados, como el del UCAM, Antoniano, Don Benito o Torremolinos y eso lo dice todo. Significa que trabajan bastante bien como equipo, que son capaces de generarte bastantes oportunidades, que llegan con mucha gente al área, también defiende con mucha gente y es bloque muy solidario. Llevan tantas temporadas en Segunda RFEF por algo, es complicado de batir.

–A su equipo le está costando superar a los rivales de la zona baja de la tabla, este domingo no debe fallar...

–Nos tenemos que enfrentar a todos los equipos, esta liga es muy igualada y tenemos que salir a ganar todos los partidos, nos debe dar igual el rival. Los números están ahí, pero trabajamos duro, intentamos generar ocasiones y hacerlo lo mejor posible ante todos. Lo que estamos consiguiendo es mucho, lo que sucede es que somos un equipo muy ambicioso, tenemos una afición muy exigente y ambiciosa y queremos ofrecerle lo mejor. La temporada es importante y muy buena y hay que valorar lo que están haciendo estos jugadores.

–¿Dónde puede estar la clave del partido y qué le pide a su equipo y a la afición?

–A la afición hay que pedirle poco porque siempre nos da. Los jugadores están orgullosos de vestir esta camiseta y yo de estar aquí. Lo que sí le pido es que no venga a ver el partido, que venga a jugarlo. Nuestros seguidores son muy importantes para nosotros y eso se nota, son clave para conseguir la victoria.

–Restan tres partidos para el final de la primera vuelta y para despedir 2024, ¿qué espera?

–Nuestro único objetivo es la permanencia, como siempre digo y tenemos que llegar a los 42 puntos cuanto antes. Tenemos la oportunidad de lograr dos victorias seguidas y espero que sea esta jornada.

–El Pedro Garrido no está bien, ¿tienen ganas de volver a Chapín?

–Muchas. Chapín es nuestro estadio, pero ahora mismo tenemos que adaptarnos a lo que hay, no depende de nosotros. Hay que trabajar, generar ocasiones e intentar ganar en cualquier campo. No soy de poner excusas porque el campo está mal para los dos. Estoy tranquilo porque tengo un grupo de jugadores increíbles, que lo da todo por este escudo y estamos en muy buenas manos. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, estamos ansiosos de sumar los tres puntos.