Cinco partidos arbitrados por Gutiérrez Perera al Xerez CD, todos en Tercera

Abraham Gutiérrez Perera va a dirigir el partido entre el Almería B y el Xerez CD que abre la segunda vuelta del campeonato para los de Diego Galiano. El colegiado sevillano de 33 años lleva cuatro temporadas pitando en Segunda RFEF con un total de 46 encuentros -más otros dos de Copa Federación- y un balance de 20 victorias locales, 15 visitantes y 11 empates, algo más de 5 amarillas por partido y 11 tarjetas rojas.

Será la primera vez que Gutiérrez Perera dirija al Xerez CD en Segunda RFEF, pero es un 'viejo' conocido del Deportivo en Tercera RFEF, al que ha dirigido en cinco encuentros a lo largo de las últimas temporadas. El primero, en la 16/17 en El Rosal frente al Cádiz B (2-0) y expulsión de Álex; en la campaña 18/19, dirigió el Xerez CD 1 - Arcos 0 y una temporada más tarde otros dos partidos: el Xerez CD 2 - CD Rota 0 y la derrota en Conil (2-1) con un doblete de Javi Tamayo. Y en la 21/22, una goleada al Ceuta B en el Pedro Garrido (5-0).

Además, pitó el pasado Trofeo Feria de la Vendimia que enfrentó al equipo de Diego Galiano con el Juventud Torremolinos, choque que acabó con el resultado de 1-2 para los malagueños. De esta forma, tres victorias y dos derrotas en partidos oficiales. Este árbitro sevillano también dirigió la pasada campaña el Almería B-Xerez DFC, encuentro que acabó con 0-1 para los azulinos con un tanto de Abraham.