Un colegiado castellano manchego para el Xerez CD-Linares
En lo que va de temporada ha dirigido ocho partidos, que se han saldado con cinco victorias locales, un empate y dos triunfos visitantes
El colegiado Sebastián Roberto Pricopi Gogu, adscrito al colegio de Castilla-La Mancha será el encargado de dirigir el encuentro que el domingo a las 18 horas enfrentará en Chapín a Xerez CD y a Linares.
El árbitro, de 22 años, ha pitado en lo que llevamos de temporada ocho encuentros, tres de cuales correspondientes al grupo IV de Segunda RFEF. Precisamente, entre los equipos a los que ya ha dirigido está el Linares, al que pitó frente al Águilas en la segunda jornada, encuentro que finalizó con empate a un gol.
De los partidos que ha arbitrado esta temporada, cinco han finalizado con victorias locales, uno en empate, y dos con triunfos visitantes.
Pricopi Gogu muestra una media de 5,3 cartulinas amarillas por partido, mientras que en esos ocho encuentros que ha dirigido ha sacado dos tarjetas rojas.
Esta será su tercera temporada en Segunda RFEF, en la que ha pitado 13 partidos el pasado año, y 11 en la temporada 2023/24.
