Charaf, sin rotura pero varias semanas fuera de los terrenos de juego

El Xerez CD ha comunicado este martes la lesión que sufre Charaf. El centrocampista se tuvo que retirar lesionado en Estepona con un golpe en la rodilla derecha y tras la resonancia a la que se ha sometido ya se conoce el alcance de la lesión. La buena noticia para el palaciego es que no hay rotura y simplemente sufre un derrame articular que, eso sí, le va a tener alejado de los terrenos de juego algunos partidos.

"Charaf, jugador del primer equipo, sufrió unos problemas físicos en el partido contra el CD Estepona. Tras someterse a las primeras pruebas médicas, se observa que presenta un discreto derrame articular, descartándose por lo tanto una rotura en el compartimento de la rodilla derecha".

El club azulino no determina el tiempo de recuperación del futbolista, ciñéndose a que "los servicios médicos valorarán la fecha de regreso del jugador a los entrenamientos según evolucione su recuperación". De cualquier forma, el atacante xerecista es baja segura para el partido del próximo domingo contra el Linares y probablemente esté fuera de los terrenos de juego tres semanas, por lo que tampoco podrá jugar contra la Deportiva Minera y llegaría muy justo para el siguiente contra el Yeclano, siendo lo más probable su vuelta en el segundo de los partidos seguidos que tienen los de Diego Galiano en casa, en este caso frente al Recreativo.