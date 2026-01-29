El colegiado madrileño Jerónimo Montes dirigirá el Xerez CD-UD Melilla

El árbitro Jerónimo Montes, adscrito al colegio madrileño, dirigirá el encuentro que el próximo domingo 1 de febrero enfrente en Chapín al Xerez CD y a la Unión Deportiva Melilla. El colegiado no ha dirigido esta temporada a ninguno de los dos equipos.

Hasta el momento, en lo que llevamos de temporada, ha pitado ocho encuentros en Segunda RFEF, de los cuales tres acabaron con triunfos locales, cuatro en empate y uno con victoria visitante. En el grupo IV, en concreto, ha dirigido este año 3 partidos, en la jornada 6 Deportiva Minera-Recreativo (1-1); en la jornada 8 el Extremadura-Xerez DFC (3-2) y en la jornada 16, Atlético Malagueño-Yeclano (0-1).

En estos ocho encuentros que ha pitado ha mostrado un total de 50 cartulinas amarillas, es decir, tiene una media de tarjetas de 6,25. Cartulinas rojas ha mostrado seis en esos ocho duelos.