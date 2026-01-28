El Melilla, rival este domingo del Xerez CD, principal agitador del mercado de invierno

El Xerez CD se va a encontrar este domingo (12 horas, Chapín) a una UD Melilla bastante renovada y que está siendo uno de los equipos más activos en este mercado invernal que se cierra el próximo lunes 2 de febrero. El club melillense, con uno de los presupuestos más altos de la categoría, partía como uno de los principales favoritos a pelear por el ascenso a Primera RFEF, categoría que perdió hace un par de temporadas.

La entidad norteafricana puso el proyecto en las manos de Alberto Cifuentes, exentrenador del Cádiz Mirandilla y que la pasada temporada no fue capaz de salvar al Villanovense. El técnico sólo duró ocho jornadas al frente de un equipo en descenso y aterrizaba Javi Motos, quien la pasada campaña entrenó hasta el mes de marzo al UCAM Murcia. Con el de Puente Tocinos, la UD no ha podido salir del pozo, pero al menos ha mejorado los resultados, cortando la sangría de derrotas pero sumando demasiado de uno en uno convirtiendo al equipo en el 'rey del empate'.

Estaba claro que el club melillense iba a apostar fuerte en el mercado de invierno y así ha sido. Hasta el punto de que ya ha realizado seis movimientos cuando aún quedan varios días para el cierre de fichajes. El primero en ser anunciado fue Lillo Castellano, central que la pasada temporada militó en el Águilas. A sus 37 años, cuenta con experiencia en Primera y Segunda División en equipos como Almería, Eibar, Sporting de Gijón y Osasuna. Las últimas temporadas las jugó en el Alcoyano y el San Fernando, ambas en Primera RFEF, antes de pasar por el Águilas.

Numerosos equipos están pescando en la crisis del Atlético Sanluqueño. Si el Xerez CD se hacía con Zequi y el Xerez DFC con Javi Feria, el Melilla también ha fondeado en aguas de la desembocadura del Guadalquivir para hacerse con Luis Morales, delantero formado en la cantera cadista y que en el Atleti ha conseguido un gol en sus diexz participaciones. Ayala, que comenzó la temporada en la Deportiva Minera, se convertía en el tercer refuerzo de los norteafricanos. El mediocentro ya sabe lo que es marcar esta temporada en Chapín, anotando el 1-1 de su exequipo en la victoria de los de Checa en la primera jornada contra el Xerez DFC.

Dos jugadores de banda han aterrizado en los últimos días en el Melilla: Óscar Lorenzo y Javi Sola, el primero procedente, cómo no, del Atlético Sanluqueño; y el segundo de Atlético Osasuna, futbolistas con calidad y desborde para los extremos del equipo de Javi Motos. El último en llegar ha sido otro extremo, en este caso zurdo: Manu Viana, procedente del Torrent.

El segundo peor a domicilio

La UD Melilla es uno de los dos equipos que todavía no conoce la victoria lejos del Álvarez Claro donde, curiosamente, se mantiene invicto esta temporada. Los norteafricanos sólo han sumado cuatro puntos a domicilio en virtud a sus empates contra Real Jaén, Puente Genil, Almería B y Linares Deportivo; perdiendo en sus otras seis salidas: Yeclano, La Unión, Antoniano, Águilas, Lorca y Deportiva Minera. El balance fuera de casa es de seis goles a favor y 13 en contra.