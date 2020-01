Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, lamentó la derrota ante el Córdoba B, la achacó a los errores cometidos en la primera mitad y a la falta de acierto de sus jugadores a la hora de definir. Confía en lograr la permanencia, cree que tienen capacidad de reacción y también admite que la situación extradeportiva por momentos acaba afectando a los jugadores.

-¿Cómo explica la derrota?

-Ha sido dura, con muchos errores. Concedimos tres goles y así es muy complicado ganar un partido. La primera parte la teníamos controlada, llegó la jugada de mala fortuna del tanto en propia puerta. Nos fuimos al descanso con 0-2, después de otro error de bulto, de quedarnos mirando. Salimos con la intención de darle la vuelta al partido y nada más empezar nos llega el tercero después de una pérdida en el centro del campo. A pesar de todo, el equipo no bajó los brazos, hicimos todos los cambios posibles, acumulamos muchos hombres arriba pero no fue posible. Buscamos los pelotazos largos, las segundas jugadas, las caídas, meter a la gente en el área pero es imposible.

-¿Se está hundiendo el equipo solo?

-No, esto hay que sacarlo como sea adelante, las posibilidades están abiertas, lo que pasa es que cuando uno comete errores suceden estas cosas. En la primera parte, tuvimos oportunidades clarísimas y no las materializamos. Todos los equipos lo hacen y nosotros, no. Así es complicado ganar.

-¿Hay capacidad para revertir la situación?

-En mi mente siempre está la capacidad de reacción. He estado muchos años en la élite y uno de mis puntos fuertes era la mentalidad. Para ser buen deportista tienes que tener mentalidad ganadora, fuerte y esto es deporte puro y duro. El que no esté capacitado no rendirá. Ahora es el momento de dar el do de pecho. Este partido era para ganarlo, para salir de ahí, nos hubiese dado un respiro y por errores propios lo hemos perdido.

-¿La situación extradeportiva comienza a pasar factura?

-Totalmente, la situación que estamos viviendo aquí condiciona a cualquiera, es normal. No se le puede pedir más a estos jugadores. Algo más se les puede exprimir pero es normal que los futbolistas se puedan ir de los partidos en algunos momentos.

-Ha vuelto a jugar Juanma Cámara de portero...

-Ha sido una decisión técnica. Confiamos en Juanma, lleva trabajando todo el año con nosotros y lo hemos creído conveniente por sus cualidades y por su formas. Es válido para nosotros y es un gran portero.