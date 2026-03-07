Comida de directivas de la Agrupación de Peñas del Xerez CD y la Federación de Peñas del Recreativo

Las directivas de la Agrupación de Peñas del Xerez CD 1947 y la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva van a celebrar este domingo una comida en la que se quiere sentar las bases de una futura mejor relación entre las aficiones de ambos clubes, que históricamente no ha sido la mejor. Desde la Agrupación de Peñas del Xerez CD se entiende que el paso dado por la afición de Decano, apoyando al Deportivo tras la escisión de su afición años atrás, fue un gesto que merece reciprocidad y de ahí la idea de celebrar una comida para establecer lazos más sólidos.

En el partido de ida disputado en el Nuevo Colombino, la afición del Xerez CD se desplazó en masa con más de mil seguidores en la grada en un choque que se llevó el XCD por 1-2 y que fue una fiesta antes, durante y después del encuentro sin que se produjeran incidentes. La Agrupación de Peñas del Xerez CD espera igualmente que el encuentro de este domingo en Chapín sea una fiesta, que los puntos se queden en casa y que todo discurra con normalidad.

Por otro lado, la APX 1947 va a repartir antes del encuentro cartulinas azules y blancas en los aledaños del Estadio para que la afición forme un mosaico en las gradas de Tribuna, Preferencia y Fondo Sur durante la salida al campo de los dos equipos. "Teñiremos todas las gradas con nuestros colores. Levántala a la salida de los jugadores", ha animado la Agrupación desde sus perfiles en redes sociales.

La Agrupación de Peñas Xerecistas 1947 está formada por Komando Polígono, Catavino Xerecista, La Penúltima, Frente Capillita, Columna Xerecista, Guada Fans, Los Petakis, You'll Never Drink Alone, Komando Córner, Mencanta Xeré, Sherry Army, Pepe Gil, Vaso Ancho, Hools XCD, 1947, Exiliaos, Gol y Bulería y Los Vinagres"