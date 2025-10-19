Golpe de autoridad del Deportivo en el Nuevo Colombino (1-2)

Golpe de autoridad en el Nuevo Colombino. El Xerez CD ha logrado tres puntos de oro en su visita al Recreativo de Huelva, arropado por más de mil aficionados que lo llevaron en volandas, al imponerse por 1-2 en un partido más práctico que vistoso, en el que el sello de Diego Galiano se notó. El cuadro azulino fue mejor por momentos, aunque también le tocó sufrir cuando el Decano apretó. Adri Rodríguez, justo antes del descanso, abrió la lata, empató en el inicio del segundo acto Mascaró con un golazo de falta directa y en el 85', Franco firmó la victoria. Los xerecistas, a la contra, pudieron haber hecho más daño a un rival roto. Segundo triunfo seguido del curso por primera vez y con once puntos, la parte alta de la tabla ya está más cerca.

De la Calzada sale para despejar de puños un balón. / Josué Correa

Un cambio en el once

Galiano, tras el triunfo de la pasada jornada en Chapín frente al Almería B por 1-0, optó por el mismo once, con el único cambio de Javi Rodríguez en lugar de Franco, renqueante tras el balonazo en la rodilla que se llevó contra el filial, en la banda derecha. Ricky, alta tras cumplir su sanción y uno de los pocos futbolistas que lo había jugado todo hasta el momento de su expulsión en Melilla, se quedó en el banquillo y el lateral derecho volvió a ser para Guille Campos. Pedro Morilla, por su parte, con todos sus futbolistas disponibles, realizó varios cambios y apostó de salida por dos delanteros, Roni y su pichichi Caye Quintana con tres variantes, la del propio Roni, Alberto López y Antonio Domínguez.

El ambiente desde bastantes antes del inicio del partido era espectacular, con las dos aficiones animando a los suyos. Los xerecistas madrugaron para estar en Huelva temprano y Juan Luis Gil, presidente azulino, se acercó a la zona para agradecerles el desplazamiento y animarles a que se volcaran el equipo.

Las dos escuadras se jugaban mucho, salieron presionado y el primer aviso fue del Decano con un disparo desde la frontal del área de Paolo desde la izquierda que se marchó alto. Los azulinos, con Ismael asumiendo el control en la sala de máquinas, no se lo ponía fácil, aguantaba firme y apenas dejaba espacios a los albiazules. De la Calzada tuvo que meter los puños (9') para sacar de puños una acción que inició Carrasco y que conectó Domínguez y en el 12', un tiro de Antonio Domínguez se marchó rozando al palo derecho de la meta azulina. En el 14', primer contratiempo para los locales, cambio obligado. Con problemas de rodilla, Carrasco tuvo que dejar el lateral derecho para que lo ocupase Leo Mascaró.

El crono avanzaba y el Xerez CD no lograba llegar al portal de Lario, aunque lo intentó Mati Castillo, pero sí que se mostraba sólido, bien plantado, esperando su opción a la contra y sin permitir alternativas a una escuadra local que intentaba llevar la iniciativa sin lograr superar el entramado montado por Galiano ni siquiera a balón parado. En una contra, casi sorprende al Deportivo, pero el balón de Alberto López lo remató con la espalda Quintana y se marchó fuera (25').

Una aficionada del Recre tuvo problemas y el partido estuvo parado once minutos. / Josué Correa

El Deportivo se anima y el partido se para

A partir de la media hora, el Deportivo despertó. En el 32', una acción de Mati Castillo no llegó a buen puerto y en el 36', otra vez el atacante azulino se convirtió en protagonista. No controló bien el balón dentro del área cuando se quedaba solo ante el portero local. Y justo después, el partido se tuvo que parar para cumplir con el nuevo protocolo para que una aficionada de Decano fuese atendido por los servicios médicos. David Zarco, galeno xerecista, acudió también a interesarse por el estadio de la seguidora, que fue evacuada en camilla. El choque estuvo detenido nada más y nada menos que once minutos.

Adri Rodríguez celebra el 0-1 de falta en el Nuevo Colombino. / Josué Correa

0-1 (45+7), gol psicológico de Adri Rodríguez

Los azulinos se habían animado, aunque el parón calmó mucho más el juego y justo antes del descanso no perdonó. Tras un saque de esquina, Adri Rodríguez enganchó un balón muerto dentro del área tras un rechace que dejó helado al meta Jero Lario, que solo pudo comprobar como el balón besaba la red cerca de su escuadra derecha. 0-1. Minuto 52. El descanso llegó con la ventaja xerecista tras el tanto psicológico anotado por el 'comandante' azulino. Partido poco brillante, pero sí emocionante.

Cambios en los dos equipos y 1-1

Tanto Morilla como Galiano realizaron cambios en el inicio del segundo tiempo. En el Deportivo entró Franco por Javi Rodríguez y en los locales Álex Bernal y Arcos por Iván Romero, Domínguez. Y el partido sufrió otro parón, en esta oportunidad porque la portería del fondo del marcador estaba rota. El Recre salió mucho más enchufado en el segundo acto y no tardó en empatar con otro golazo. Leo Mascaró puso las tablas (1-1) en el 48' al ejecutar de forma perfecta una falta directa en el borde del área. Colocó el balón en la escuadra derecha del portal de De la Calzada.

El tanto dio alas a los locales. Con mucho tiempo por delante, a los azulinos les tocaba aplicarse en defensa porque el cuadro local ahora sí entraba más por las bandas buscando a sus dos referentes. Roni recibió un buen pase picado de Bernal, se giró y remató fuera (49'). Los locales apretaban muchísimo y De la Calzada tuvo que lucirse ante Arcos.

El encuentro se le complicaba a los azulinos y sin delanteros en el banquillo por la lesión de Moussa, los exrecreativistas Charaf y Zelu, que se llevó una pitada tremenda, saltaron al verde por Mati Castillo y Nané para jugar con falso nueve, Franco. El crono jugaba en favor del Deportivo, que supo aguantar las acometidas del Recre, conseguía no sufrir tanto y se sacudía el dominio. Y la grada reclamaba penalti sobre Caye Quintana (75').

Josete, lesionado

Con más de un cuarto de hora por delante, se lesionó Josete y tuvo que entrar Ricky y también salió del verde Adri Rodríguez y entró Bless. El Xerez CD tenía que jugar con los tiempos y no era fácil, pero no renunciaba tampoco a nada y Bonaque estuvo atento para cortar una buena línea de pase Franco y, luego, perdonó Paolo. El choque entraba en los minutos más atractivos.

Los jugadores del Xerez CD celebran el 1-2 de Franco en el Fondo en el que estaban sus aficionados. / Josué Correa

1-2, Franco (85')

El Xerez CD tenía claro cual era su rol y supo aprovechar sus opciones. Galiano le ganó la partida a Morilla. Una pérdida de balón de Paolo en el centro del campo lo aprovechó Charaf, para montar una contra que Franco no perdona. El extremo definió de maravillas ante Larios, al que batió por bajo. El onubense lo celebró a lo grande y hasta con voltereta. 1-2. Minuto 85. Los partidos se ganan con paciencia y también los más listos... De haber estado más acertados a la contra, el resultado hubiese sido mayor.

En el 88', De la Calzada estuvo inspirado para mandar a saque de esquina una falta botada por Da Costa y en el descuento, paradón de Lario a Franco para evitar el tercero. El Rercre acabó roto y el Xerez CD salió reforzado y con 11 puntos mirando a la parte alta de la clasificación.

Once que presentó el Xerez CD ante el Recre enel Nuevo Colombino. / Josué Correa