Competición anula la roja a De la Calzada y podrá jugar con el Xerez CD en Águilas

Buenas noticias para el Xerez CD, Diego Galiano y Ángel de la Calzada. El Juez Disciplinario Único del Comité de Competición ha estimado las alegaciones presentadas por el Deportivo para anular la tarjeta roja directa que vio el guardameta en el minuto 73 contra el Atlético Antoniano, ha dejado sin efecto la cartulina y el potero azulino podrá jugar este domingo (18:30) en El Rubial ante el Águilas FC si entrenador lo considera oportuno. El meta ha sido titular en las dos primeras jornadas.

Ángel de la Calzada fue expulsado por "derribar a un adversario en la disputa del balón, fuera del área de penal, evitando con ello una ocasión manifiesta de gol", según el acta redactada por el colegiado Marcos Rodríguez. El Deportivo presentó alegaciones con pruebas videográficas y fotografías de la jugada, explicando que "de un simple visionado del archivo puede comprobarse que el delantero visitante, previendo la acción del portero local, va al suelo previamente, y en ningún momento el portero lo toca, no existiendo siquiera el mínimo contacto, y por tanto, no es falta y no merece sanción alguna”, para evitar la sanción. Lo ha logrado, demostrando el error manifiesto del colegiado en la apreciación de la jugada.

El Juez ha resuelto que atendiendo a las explicaciones del Xerez CD y "detenidamente analizada la prueba videográfica, se observa que, en efecto, el portero-jugador del Xerez CD sale fuera del área al encuentro del jugador nº 9 del equipo rival que conduce el balón y que viendo que el primero iba a ras de suelo, salta por encima de este y se tira sin que contacte con él. Claramente, no ha habido contacto del jugador expulsado con el rival (...). En mérito a todo lo anterior, procede estimar las alegaciones del Xerez CD y, en consecuencia, resuelvo: Dejar sin efectos disciplinarios la tarjeta roja mostrada en el minuto 73 al jugador D. Ángel Ramos de la Calzada".

Las entradas, veinte euros

Mientras, la plantilla ha retomado este jueves los entrenamientos en el Anexo Pepe Ravelo -el Pedro Garrido se encuentra en pleno proceso de resiembra- de cara a su cita contra los murcianos en un partido en el que no contará con un respaldo tan importante como en Puente Genil. El club no ha accedido a la petición del Deportivo para abaratar el precio en venta anticipada en Jerez y los que se desplacen tendrán que abonar veinte euros.

Galiano, que terminó satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas en Chapín, tiene ahora el reto de mejorar las prestaciones fuera de casa y en un escenario totalmente diferente a Chapín, aunque es de césped natural. Sus dimensiones son 95x65, mientras que las del Municipal son 105x68. La diferencia es notable. Es un escenario pequeño. Los anfitriones han comenzado la liga fuerte, con cuatro puntos, gracias a su victoria ante el Yeclano y el empate en Linares.

El técnico azulino, en los dos primeros encuentros de liga ha realizado mínimos retoques en el once. En el Manuel Polinario, en defensa actuó Guille Campos en lugar de Josete por la lesión del central, que ya fue titular contra el Antoniano, y lo mismo le sucedió en la medular a Adri Rodríguez, que entró de inicio en Puente Genil y cedió su puesto a Ismael, ya totalmente recuperado de la lesión de rodilla que se produjo en Lanzarote, en Chapín. Hasta el momento, sólo no han tenido minutos en liga, De la Lama, Hugo Díaz, Franco, Fuentes, Mancheño y Leo Vázquez.