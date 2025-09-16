Indignación entre los aficionados del Xerez CD por el precio de las entradas en Águilas

Águilas FC y Xerez CD se miden este sábado (18:30) en El Rubial y el partido se ha convertido en noticia no por lo atractivo que se presenta a nivel deportivo, ya que se van a enfrentar cuarto, los locales marchan invictos, con un triunfo ante el Yeclano y un empate con el Linares, contra sexto, el Deportivo que tiene tres unidades, sino por el precio de las entradas. El club murciano ha dado a conocer este martes cuanto costarán las localidades que va a poner a la venta. Cualquier aficionado que no sea socio tendrá que abonar veinte euros y los niños entre 4 y 14 años, cinco.

La respuesta de los seguidores xerecistas, lógicamente, no se ha hecho esperar y en redes sociales han expresado su indignación y sorpresa por el precio, ya que lo consideran excesivamente elevado para un encuentro de la cuarta categoría del fútbol nacional. El Rubial es uno de los estadios más antiguos de España y tiene una capacidad para cuatro mil espectadores.

Antes del inicio del curso, al igual que la pasada temporada, el Xerez DFC lanzó un comunicado en el que explicaba que había llegado a un acuerdo con diferentes clubes del grupo para fijar el precio de las localidades visitantes en diez euros y que se podían unir todos los que respaldasen la iniciativa. El Xerez CD también lanzó otro con unas pautas similares. De momento, los seguidores del Deportivo en Puente Genil abonaron doce euros y el club pontano les aseguró que no había llegado a ningún tipo de acuerdo con ningún club para fijar las entradas a diez euros. Ahora, en Águilas se repite la historia.

Dirigentes murcianos y xerecistas están en negociaciones, pero no es fácil, puesto que el Águilas mantiene que el único acuerdo que tienen pactado es con el resto de clubes de la Región de Murcia, Lorca, Deportiva Minera, UCAM y Yeclano, y que su intención es la de fijar ese precio para no perjudicar a sus socios. En principio, el precio no está cerrado, pero tampoco garantizan al Deportivo que vayan a aceptar una rebaja. El Deportivo les ha propuesto un precio más reducido en las entradas que se vendan únicamente en Jerez para no perjudicar a los abonados y sí benefiar a los que se desplacen ahora y luego en la vuelta a Chapín.

Hasta ahora, llama la atención la disparidad de precios. Los aficionados del Puente Genil, por ejemplo, pagaron en el Nuevo Colombino 15 eruos y los del Recreativo de Huelva abonarán lo mismo este fin de semana en su visita al Estepona.