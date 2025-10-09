Competición rechaza las alegaciones del Xerez CD por Ricky y será baja por sanción el domingo

El Xerez CD ha llevado a cabo este jueves en Chapín un ensayo general de cara al partido de este domingo (18:00) ante el Almería B, un compromiso que se ha convertido en vital para el Deportivo tras sumar un punto de cuatro frente a Estepona en casa y Melilla en el Álvarez Claro. Diego Galiano tiene altas y bajas y lo que está claro es que va a realizar cambios, unos obligados y otros por decisión técnica para buscar un triunfo que no se le debe escapar ante un filial que no ha comenzado bien la liga y que acumula tres derrotas consecutivas.

El entrenador azulino ya sabe que, finalmente, no podrá contar con Ricky Castro. El lateral derecho fue expulsado en Melilla por doble amarilla, la entidad presentó alegaciones por la segunda con la intención de que le fuese anulada, pero el Juez Único de Competiciones no ha admitido las reclamaciones y mantiene las dos tarjetas. El xerecista vio la segunda tarjeta en el minuto 83 por "impactar con la plancha de forma temeraria en el pie del rival" y defendía que "en ninguna de las acepciones o sinónimos que contiene la Real Academia Española sobre la locución adverbial 'impactar con la plancha' puede de alguna manera incardinarse la acción o conducta del jugador ahora sancionado; pues como puede apreciarse, en ningún momento el futbolista sancionado impacta con la plancha en el pie del rival, y mucho menos de forma temeraria (cabe señalar que en ese minuto el Xerez CD iba perdiendo y además el jugador ya tenía una tarjeta amarilla) ítem más, aportamos dos fotogramas de dicha secuencia donde se aprecia claramente que existe un balón divido en un contexto de disputa, donde se puede visualizar que las piernas de ambos jugadores en el mismo ángulo de inclinación, sin que como decimos no hay plancha ninguna y no hay impacto en el pie del rival …” .

Competición no ha tenido dudas. "Analizado con detenimiento el vídeo aportado, se observa con nitidez que hay un balón dividido, que el jugador rival levanta su pierna contactando con el balón, al tiempo que el jugador ulteriormente amonestado impacta con la plancha de su pie en el pie del rival. El vídeo y las imágenes aportadas no muestran ni el dorsal del jugador amonestado, ni el momento en que el colegiado muestra la amonestación, ni el tiempo de juego, todos ellos elementos imprescindibles para admitir una prueba videográfica. Ello, no obstante, dado que se aportó enlace a la retransmisión del encuentro completo, se pudo comprobar que se trataba en efecto de la jugada en cuestión. Las imágenes de la jugada aportadas son plenamente compatibles con el relato arbitral contenido en el acta, pues de tales imágenes no solo no puede deducirse que sucedieran las cosas de un modo diferente, sino que confirman el relato arbitral. Ha de prevalecer, por tanto, la presunción de veracidad de la que goza el acta arbitral".

Sin el lateral de Chipiona, Galiano se queda sin uno de sus pilares en la defensa. El azulino había sido titular en los cinco partidos y disputado todos los minutos hasta el momento de su expulsión la pasada jornada en Melilla. El equipo pierde a una de sus piezas importantes y, además, su sustituto natural, Mancheño, no está al cien por cien tras salir de una lesión. De este modo, lo normal es que el entrenador se decante por utilizar en esa demarcación a Guille Campos o bien retrase a Javi Rodríguez. Esas alternativas ya las ha empleado en momentos puntuales, tanto en pretemporada como en liga.

Pero puede no ser la única variante que presente el once. El atacante Zelu también se encuentra entre algodones por las molestias que arrastra en los abductores, no termina de recuperarse y es seria duda. En ese caso, su puesto sería para Mati Castillo, autor del gol del empate en Melilla. Nané ya ha dejado atrás su esguince de tobillo y, tras ser padre, estará entre los convocados.