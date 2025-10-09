Galiano: "El equipo está haciendo las cosas bien, los resultados van a llegar"

El Xerez CD regresa este domingo (18:00) a Chapín para medirse al Almería B en un partido importante de cara a su clasificación, que debe servir de punto de inflexión tras el revés también como local frente al Estepona en el descuento (0-1) y la igualada a uno en el Álvarez Claro frente al Melilla con una diana de Mati Castillo sobre la campana. Los azulinos reciben a un filial que ha comenzado la liga muy mal, encadena tres derrotas consecutivas, es el equipo menos goleador y más goleado del Grupo 4, y no pueden fallar para comenzar a escalar posiciones y acercarse a la zona alta. Diego Galiano, que encara este partido con bajas y realizará cambios en el once, pasa revista al partido, al rival y a los condicionantes que lo pueden marcar. Se muestra confiando y apuesta por volver a sumar de tres en casa.

–Toca ganar o ganar con la visita del Almería B tras sumar un punto de cuatro...

–Nosotros intentamos ganar todos los partidos, aunque es cierto que hasta el día de hoy solo hemos sacado adelante uno. El equipo está haciendo cosas bien, pero no se está viendo lo trabajado en forma de resultados. Muchas veces prefiere uno ganar, como se dice, por lo civil o por lo criminal, y seguir sumando antes que hacer muchas cosas bien y que no te llegue. Insisto, el equipo está trabajando muy bien, está haciendo cosas muy bien y estoy seguro de que van a llegar los resultados. Estoy seguro de que van a llegar porque se lo merecen, por cómo trabajan y por las cosas que estamos haciendo. El domingo vamos a dar un paso al frente y vamos a intentar que los puntos se queden aquí en casa.

–¿Qué partido espera?

–Espero a un rival agresivo, valiente, un equipo que presiona fuerte, que transita muy bien, que es valiente con balón... Se trata de un filial bien trabajado, al que los resultados no le están acompañando. De todos modos, tenemos que miraros nosotros mismos, salir a por todas y sacar el partido.

–¿Es pronto para hablar de una final ya?

–Esta categoría me la tomo todas las semanas como una final. Cuando llevas cinco jornadas y has ganado solo un partido... Es lo de antes, el equipo genera, concede muy poco, pero llevamos cuatro goles encajados, nos están castigando mucho con poco. Está claro que este partido es una final, supone dar un paso importante para intentar seguir sumando, que no nos queremos pasar tantas jornadas sin sumar de tres.

–Queda muchísima liga, pero los de arriba ya empiezan a marcar territorio...

–Esto es muy largo, muy largo. Recuerdo que la temporada pasada por estas fechas tenía los mismos puntos que tengo ahora en el Antoniano y al final acabamos cuartos con 56 puntos. Esto no tiene nada que ver, esto es muy largo. Ni por ganar el domingo y tener ocho puntos, ya estamos arriba, con 8 puntos no se hace nada, ni por ceder está todo perdido. Está claro que hay que ir sumando poco a poco, tenemos que convertirnos en un equipo regular, que genere muchas más situaciones de gol, que marquemos, que sigamos siendo sólidos y seguir conservando el empaque de equipo que estamos teniendo, pero con el acierto en la portería rival que nos está faltando. No es cuestión de señalar a nadie, porque habrá momentos que estaremos mal defensivamente, pero en este momento en ataque no está faltando esa pizquita de acierto. El equipo merece mucho más gol de los que lleva, por juego y por situaciones creadas, pero no está haciendo así. Es cuestión de tiempo que llegue un partido en el que no tiremos ni a portería y rematemos con el culo y entre. El fútbol muchas veces es así. Hay que tener mentalidad positiva, que todo el mundo venga al campo positivo, que creamos en lo nuestro y seguramente saldrán las cosas bien.

–¿Qué es lo que más teme del partido ante un filial que siempre son imprevisibles?

–Lo que me preocupa del partido somos nosotros mismos, que no estemos a nuestro cien por cien. Si mi equipo sale al cien por cien, estamos con ambición, con hambre, con balón las queremos y seguimos generando, llevando el peso del juego como hasta ahora, el equipo al final va a tener muchas opciones de llevarse el partido.

–¿Se plantea cambios más allá de las ausencias obligadas?

–Algunas dudas sí que tengo. Estamos trabajando y de aquí al domingo a ver qué decidimos. En líneas generales, el estilo de juego del equipo, el tener el peso del partido, de generar situaciones, de ser dominadores del juego... Eso no creo que lo vayamos a cambiar. Está claro que después el rival a lo mejor te hace tener más impresiones, más pérdidas o te provoca no estar tan acertado con el balón, pero de ahí no nos vamos a mojar. El equipo está generando situaciones de gol, estamos siendo dominadores muchas veces del juego y es el camino a seguir.

–Le está costando a su equipo demasiado superar la línea de tres cuartos, ¿a qué puede deberse?

–Los rivales también juegan. Si vamos nosotros a un campo como el de Melilla y ellos, como decís, mi portero no tiene que hacer una intervención con las manos, pero te la tiran de 40 metros y la meten por la escuadra... Nosotros tuvimos una de Moussa en el primer palo, luego otra de Charaf para empujarla, la que tuvimos del gol, la falta de Mati... Estamos ahí presentes continuamente y no nos llega. Insisto, es cuestión de tiempo. Con el Estepona en la primera parte no generamos prácticamente situaciones de peligro, pero en la segunda parte tuvimos cuatro y tampoco nos llegó. El día del Antoniano para meter dos goles tuvimos que generar diez. El único partido en el equipo no generó situaciones de gol fue en el primero ante el Puente Genil porque en Águilas estuvimos bien. Hay que seguir trabajando y creyendo, en esta categoría hacer situaciones de gol cuesta mucho trabajo y también hay que contar con los rivales que tienes enfrente. El Melilla tiene una gran plantilla y un gran presupuesto, que nos gustaría mucho tenerlo. El Estepona casi lo mismo, el Águilas es del mismo pelo... Y, luego, vamos al mercado y hay algunos que van con la cartera bien llena y tú tienes que estar en otro tipo de mercado, pero bueno, que esto es fútbol, que da igual el dinero que se tenga, el dinero que no se tenga, esto es once contra otra once. El equipo está haciendo muchas cosas bien para que la victoria nos llegue pronto.

–El calendario se endurece en las próximas jornadas, ¿lo miráis?

–Comprometidos son todos los partidos, la liga está muy igualada. Hemos ido a Águilas, que el año pasado estuvo arriba, ha venido el Estepona que el año jugó play-off y hemos ido a Melilla, que tiene el presupuesto más alto de la categoría. En este grupo hay muchos equipos potentes a nivel de presupuesto y afición. Esto es fútbol, semana a semana, final tras final y no pensar más allá. Pensar en un futuro cuando tú no lo puedes controlar es complicado. Lo único que podemos hacer es entrenar bien, seguir haciendo las cosas bien, seguir creyendo en lo que se hace y cuando llegue el domingo darlo todo a nivel individual todos, jugadores, cuerpo técnico, afición, y cuando termine el partido esperemos que los puntos tengan que se queden aquí.