Derbi y un enero exigente para un Xerez CD que quiere dar un paso al frente

El Xerez CD se despidió de la competición en 2025 con una derrota en el Francisco de la Hera ante el Extremadura por 1-0 y lo terminó en puestos de play-off (cuarto), con los mismos 27 puntos que los azulgranas, a uno del UCAM y La Unión, con 28 (segundo y tercero, respectivamente), y ya a cinco del líder Águilas, que ha aguantado el tirón y se ha consolidado al frente de la tabla.

Este lunes, la plantilla vuelve a los entrenamientos con las pilas cargadas después de una semana completa de vacaciones, en la que los jugadores han tenido que completar un plan de trabajo específico, para comenzar a preparar el derbi del sábado (19:00) 3 de enero de 2026 ante el Xerez DFC, una cita que siempre está marcada en rojo en el calendario de ambos conjuntos por lo que significa a nivel deportivo, institucional y de cara a los aficionados, y que cerrará la primera vuelta de la competición en este Grupo 4 de Segunda RFEF.

Los números en estos enfrentamientos están en contra del Deportivo, que en sus seis partidos como local no conoce el triunfo, ha empatado dos y perdido cuatro, por lo que tiene la asignatura pendiente de sumar de tres por primera vez como anfitrión en un choque ante el Xerez DFC, que se presenta por detrás en la tabla, pero con una excelente dinámica de ocho jornadas consecutivas sin perder desde la llegada de Diego Caro.

Tomás Sampalo, en Chapín supervisando el estado del césped con la resiembra. / Facebook Tomás Sampalo

La resiembra

Chapín, escenario del encuentro, está siendo resembrado en estos días y la climatología está ayudando poco, por lo que, a falta de seis días para el derbi, es complicado aventurar qué aspecto va a presentar. El Ayuntamiento está realizando mejoras y Tomás Sampalo, delegado de Deportes, se está preocupando de forma especial por este tema, aunque es complicadísimo que pueda pisarse para alguna sesión de trabajo durante la semana.

De hecho, en sus redes sociales, junto a una foto del césped, ha escrito: "Desde que amaneció el día (26 de diciembre) hasta las 20:30 que hemos cerrado Chapín, siguiendo de cerca y con atención todos los trabajos de resiembra…".

Jaime López

El equipo de Galiano ha contado durante el primer tramo de la competición con bajas importantes, como las de Josete, Chacartegui o Ricky, pero de cara a este primer compromiso del año es posible que pueda disponer de todos sus efectivos. El mediapunta Jaime López era el único inquilino de la enfermería por la rotura en la unión miotendinosa del gemelo interno de la pierna derecha que se produjo a finales del pasado mes de noviembre en el Pedro Garrido por su mal estado.

El xerecista, después del parón, debe estar preparado para su regreso, aunque otra cosa distinta es que pueda ser titular después de un mes parado.

Calendario de un duro mes de enero

El Xerez CD, que aspira en 2026 a conseguir el logro que se le escapó en 2025, pelear por el ascenso a Primera RFEF, tiene un mes de enero tremendamente complicado, y los resultados que sume en estos cuatro partidos del primer mes del año pueden marcar su solvencia, esa que le ha permitido estar arriba pese a su evidente falta de pegada, que le ha lastrado en algunos encuentros y le ha dejado sin sumar.

Tras el derbi, los azulinos se medirán al filial del Almería en el primer partido de la segunda vuelta -el calendario es irregular-, luego recibirán en Chapín al líder Águilas y para cerrar enero visitarán al Atlético Antoniano en el Municipal de Lebrija, exequipo de Galiano y de cuatro de sus jugadores: Chacartegui, Guille Campos, Jaime Rodríguez y Javi López-

El conjunto sevillano es, además, el mejor como local hasta el momento, con 19 puntos en nueve partidos, con seis triunfos, un empate y únicamente dos derrotas, la encajada en la tercera jornada de liga contra el Jaén (2-3) y otra ante el Linares (1-2) en la duodécima.

Mercado de invierno

La plantilla, además, para afrontar alguno de esos encuentros lo normal es que ya cuente con nuevos efectivos. El mercado de invierno se abre este viernes, día 2 de enero, y el club va a acudir a él para reforzar el equipo. Un delantero es la prioridad, pero no se descartan otras llegadas, ya que todo dependerá también de las salidas que se puedan producir.

El regreso de Chuma es uno de los objetivos, pero no es la única opción, ya que el sevillano debe desvincularse antes del Wieczysta Krakow, su actual club, que milita en la Segunda División de Polonia. El Xerez CD está dispuesto a realizar un desembolso importante, pero ni aun así es fácil encontrar la pieza adecuada, que además de garantizar goles debe ajustarse a la forma de juego de Galiano y al perfil de atacante que le gusta al entrenador jerezano.