Deuda cero y ascenso en 2026: el mensaje de Juan Luis Gil que ilusiona al xerecismo

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, ha dirigido un año más su tradicional mensaje de Navidad a toda la familia azulina a través de los canales oficiales del club, en el que ha felicitado las fiestas, ha deseado a todos un próspero 2026, ha realizado un balance muy positivo tanto a nivel institucional como deportivo y ha mostrado la ambición de la entidad de cara al futuro y al segundo tramo de liga, un tramo que el equipo termina en puestos de play-off.

El máximo dirigente xerecista ha trasladado sus mejores deseos a todos los aficionados, destacando la importancia de la unidad y el apoyo constante de toda la masa social del Deportivo. El mensaje ha estado cargado de optimismo y esperanza de cara a un 2026 que, según sus palabras, estará "lleno de buenas noticias".

A nivel institucional, Juan Luis Gil destacó de forma relevante la quita de la deuda con Hacienda tras su prescripción, que puede marcar un hito para la entidad, ya que dejaría de tener la deuda millonaria que le ha venido ahogando desde su descenso del fútbol profesional hasta el barro. “El Xerez CD, si Dios quiere, acabará 2026 con deuda cero, algo que muchos pensaban que era inviable”.

En el plano deportivo, el presidente admitió que el final de la temporada pasada dejó "un sabor agridulce, después de que el equipo estuviera durante toda la campaña tocando con la punta de los dedos el ansiado play-off de ascenso, que finalmente se escapó en las últimas jornadas". Del mismo modo, ha destacado el buen momento actual del Deportivo, señalando que "muchos hubiésemos firmado la cuarta posición antes de que acabara 2025”.

Gil se mostró ambicioso y fue claro al hablar del objetivo deportivo para esta campaña. “Quiero recalcar que no vamos a dudar en el esfuerzo que vamos a hacer en 2026 y en estas Navidades para hacer un equipo todavía más competitivo y conseguir en 2026 el ansiado ascenso a Primera Federación".

El presidente también dedicó una parte de su discurso a la afición, a la que volvió a situar como el verdadero pilar del club. “El Xerez será lo que quieran todos los xerecistas, eso es importantísimo. El Xerez sois ustedes, no es Titín, no es Miguel, no es Piru… porque sin ustedes nada sería posible. Sé que nunca falláis y para mí es un orgullo ver siempre todos los campos a los que vamos llenos de xerecistas".

Para concluir, Juan Luis Gil reiteró su confianza en que 2026 será un año "cargado de buenas noticias" para el xerecismo y expresó su deseo de poder compartir esos logros con una afición a la que considera el alma del club.