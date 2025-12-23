El Xerez CD suspira por el regreso del delantero Chuma

El Xerez CD no pudo cerrar 2025 con un triunfo ante el Extremadura, pero sí lo va a terminar en puestos de play-off de ascenso y en la cuarta plaza con 27 puntos, los mismos que el cuadro azulgrana, que le ganó por 1-0 en el Francisco de la Hera. El objetivo del cuadro azulino es pelear por el salto de categoría y para completarlo aspira a reforzar un plantel que en la primera mitad de la competición ha mostrado algunas carencias, entre ellas la falta de gol. Los de Diego Galiano han marcado únicamente 16 goles en 16 jornadas y los han rentabilizado al máximo gracias a su solvencia defensiva.

En el mercado de invierno que se abre el próximo 2 de enero de 2026, la entidad ya busca opciones y en la lista de delanteros interesantes está apuntado con letras mayúsculas el nombre del exazulino Rafael González Rodríguez 'Chuma', que ya defendió la camiseta azulina en la temporada 20/21 en Tercera y que ahora se encuentra en el Wieczysta Krakow de la segunda división de Polonia. La competición en este país paró el pasado 6 de diciembre y no se reanudará hasta el próximo 7 de febrero de 2026. El hispalense no entra demasiado en los planes de su técnico y cuenta con ofertas importantes de otros clubes, pero no vería con malos ojos salir para volver cerca de su casa, pero siempre y cuando le respeten sus parámetros económicos, que son más que importantes.

Chuma celebra el Chapín su gol en el derbi ante el Xerez DFC que ganó su equipo por 1-2. / Vanesa Lobo

Su etapa azulina

El punta sevillano militó en el Deportivo cuando tenía 23 años, ahora tiene 28, y anotó seis goles en un curso en el que el conjunto azulino peleó por dar el salto a Segunda RFEF y se quedó a las puertas, al perder la final en el Pedro Garrido ante la AD Ceuta, que se impuso por 0-1 con un tanto de Misffut en el descuento, cuando a los xerecistas les valía la igualada a cero.

El hispalense arrancó bien la temporada como xerecista y anotó tres tantos en las jornadas segunda, tercera y cuarta. La primera diana como azulino se la hizo al Conil en el Pedro Garrido en un partido que el Deportivo empató a dos y servía para poner a los suyos por delante después de haber comenzado perdiendo. La segunda llegó nuevamente en casa contra Los Barrios (1-0) y la tercera y la más recordada, en Chapín ante el Xerez DFC. Aquella mañana, el cuadro de Joaquín Poveda conseguía su único triunfo hasta el momento en un derbi. Ganaba 2-1 gracias a su diana y a otra de Rares, que servían para voltear un marcador que había inaugurado Javilillo para los de Pérez Herrera. En la octava jornada hizo un doblete contra el Arcos (2-0) y no volvió a ver portería hasta la 15ª contra el Rota (2-1). En plena pandemia, con la liga divida en fases no volvió a marcar.

Chuma cuenta con una dilatada carrera, ya que ha pasado además de por el Xerez CD, entre otros clubes por el Mérida, en Primera RFEF, UCAM, San Roque de Lepe, Levante B, Córdoba, Lebrijana y la cantera del Sevilla, y encaja en el perfil que le gusta a Diego Galiano y que, además, es distinto al de Nané y Moussa Sissokho, delanteros con los que cuenta actualmente el Deportivo y que han anotado cuatro goles entre los dos. El primero ha conseguido tres, dos en la 12ª jornada y uno desde el punto de penalti ante el Yeclano en La Constitución (1-3), y otro en Chapín frente al Real Jaén (1-0) una semana después, y uno el senegalés en Linarejos contra el Linares (2-2).

Posibles salidas

El Deportivo, en estos momentos, tiene todas las plazas de jugadores mayores de 23 años completas, por lo que antes de que se produzca alguna incorporación, el club tendrá que llegar a un acuerdo con algún futbolista para cerrar su salida. En el caso de los sub-23, sí que cuenta con licencias libres.

Diego Galiano ya ha mantenido varias reuniones con los dirigentes y la comisión deportiva y les ha dejado claras sus preferencias de cara a la segunda parte del curso, aunque ahora el tema económico y la predisposición de los jugadores marcará la hoja de ruta a seguir. Lo que sí está claro es que la entidad tiene previsto realizar un esfuerzo para firmar a un delantero, bien Chuma o cualquier otro de los que hay en el mercado que se ajustan a su perfil.