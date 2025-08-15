Dos días libres para la plantilla del Xerez CD tras dejar atrás la parte más dura de la pretemporada

El Xerez CD está a punto de cumplir un mes de pretemporada a las órdenes de Diego Galiano, ha dejado atrás la parte más dura y lo ha hecho con buena nota y sensaciones positivas, especialmente si se tiene en cuenta que las tres o cuatro primeras semanas de trabajo son las más complicadas para los jugadores por la intensidad y su carga física después de varios meses de vacaciones y, además, por la gran cantidad de conceptos nuevos que deben asimilar.

El ambicioso proyecto liderado por el técnico jerezano arrancó el pasado 17 de julio en el Pedro Garrido y en este tiempo ha disputado seis partidos, uno de ellos en formato triangular, con un balance muy positivo, ya que no ha perdido. Ha ganado cuatro -Jerez Industrial (0-4), Racing Portuense (0-2), Arcos (0-5), Chiclana (2-1) y Sevilla Atlético (2-1)- y empatado en dos ocasiones ante el Atlético Sanluqueño, primero en el Trofeo Ciudad de El Puerto (45 minutos) a cero y luego a uno en el Trofeo Rafa Verdú, que perdió en la tanda de penaltis. Además, ha anotado 16 goles y sólo encajó tres. Ahora, los azulinos, que este viernes festivo han trabajado en el Pedro Garrido, tienen dos días libres para recargar las pilas y los técnicos están pendientes de las molestias en la rodilla que arrastra Zelu, que le han impedido participar en los tres últimos amistosos, aunque se encuentra mejor.

Tras la marcha de Checa, la renovación en la plantilla ha sido profunda, ha incorporado 14 caras nuevas con la última contratación de Jaime Fuentes, que estaba a prueba (Zelu, Javi Rodríguez, Jaime López, Chacartegui, Guille Campos, Ismael Gutiérrez, Ángel de la Calzada, Mati Castillo, Franco Santana, Moi Rodríguez, Ángel Mancheño, Leo Vázquez y Moussa Sissokho) y teniendo en cuenta que Guido Mera se marchó dos días después de firmar. Cuenta además con siete jugadores del pasado curso -Nané, Ricky, Manu de la Lama, Antonio Santos, Charaf, Josete y Adri Rodríguez- y Dani Lidueña comenzó la pretemporada, pero rescindió y finalmente ha firmado por el Utrera, y varios canteranos que están cumpliendo con su rol.

De la Calzada está llamado a ser el portero titular del Xerez CD en el curso 25/26. / Eduardo Rabaneda

Portería: experiencia y juventud

La portería azulina está en buenas manos con el experimentado Ángel de la Calzada, que ha llegado procedente del San Fernando y parte con ventaja para ser titular, y Santos, que cumplirá su tercera campaña en el equipo. Ambos han dejado buenas intervenciones durante los amistosos, pero también tienen mucho margen de mejora. El equipo únicamente ha encajado tres dianas.

Moi está completando una excelente pretemporada y fue el autor del gol del triunfo ante el Sevilla Atlético. / Eduardo Rabaneda

Defensa: solidez y contundencia

La línea defensiva ha sido renovada casi al completo con el reto de hacer buenos números y ofrecer alternativas al juego, tanto por banda como con el balón jugado por el centro. La competencia es alta, pero Galiano siempre arma muy bien a sus equipos y la afición está ilusionada. Únicamente Ricky y el central Josete repiten y los dos, a priori, cuentan con la total confianza del técnico. La llegada de Charcartegui, un futbolista al que tuvo en cartera el equipo azulino en el mercado de invierno, pero finalmente no pudo firmar, para reforzar el lateral aporta mucho a un equipo que el pasado curso en esa demarcación utilizó a dos diestros, Paco Torres y Ricky.

En el centro, Moi y Guille Campos deben pelear fuerte por una plaza junto a un Josete que vive una segunda juventud y los jóvenes Mancheño y Leo aspiran a ponérselo complicado a Ricky y Chacartegui. Tras la 'espantá' de Guido Mera, el plantel tiene solo tres centrales.

En la medular, Ismael se ha convertido en el mejor xerecista junto a Charaf. / Eduardo Rabaneda

Centro del campo: calidad, competencia y algunas dudas

En la medular Adri Rodríguez y Charaf renovaron y De la Lama tenía contrato sub-23 y ahora están acompañados por compañeros de características diferentes que se lo están poniendo complicado. Ismael está destacando en este tramo inicial. Se ha convertido en un pilar para el técnico, es la brújula del equipo y el encargado de muchas acciones de estrategia, que no tiene un sustituto parecido. Charaf también está en un buen momento y comenzó además viendo portería. A Adri, sin embargo, le está costando más entrar y adaptarse a las exigencias del entrenador. Junto a ellos, Jaime López está también llamado a aportar mucho al equipo y, además, es uno de los futbolistas que conocen bien al técnico, ya que estuvo a sus órdenes en el Antoniano.

El sub-23 Moussa Sissokho está sorprendiendo a todos con su potencial. / Eduardo Rabaneda

Ataque: extremos con protagonismo y arietes 'peleones'

La parcela ofensiva es la única que claramente necesita un refuerzo. A Galiano le gusta jugar con un nueve nato y el Deportivo cuenta con Nané, uno de los xerecistas que renovó y que el pasado curso facturó ocho, uno de ellos desde el punto de penalti, y con el delantero sub-23 Moussa Sissokho, que se ha convertido en una de las revelaciones de la pretemporada por su aportación y potencial físico. El club busca un ariete que marque diferencias, pero es complicado. Es la figura más cara de un mercado que tampoco ofrece excesivas posibilidades.

En la mediapunta y en banda, el equipo ha ganado muchos enteros respecto a la pasada campaña y futbolistas como Zelu, Mati Castillo, Javi Rodríguez, Franco o Fuentes suman calidad en los costados y/o arriba y deben aportar gol.

Análisis

A falta de poco más de veinte días para el inicio de la liga en el Grupo IV de Segunda RFEF, el Xerez CD avanza con paso firme en la construcción de su nuevo proyecto. Tiene dos buenos porteros, la defensa se ha reforzado con criterio, el centro del campo ha ganado calidad y fuerza a la vez, y la portería transmite seguridad. Sin embargo, el ataque necesita más soluciones.

Los xerecistas, cuando regresen al trabajo el lunes, encararán una semana de dos partidos duros, frente a dos escuadras de Primera RFEF, Antequera en El Maulí el miércoles y en Chapín el domingo frente al Juventud Torremolinos, luego realizarán el viaje a Canarias para participar en el Torneo San Ginés y ya en septiembre el 6 o el 7 se estrenarán en liga en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil.