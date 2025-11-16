Esto es lo que dice el acta sobre la expulsión de Adri Rodríguez

Minuto 62 de partido: el Xerez CD busca a la desesperada el empate ante el Lorca Deportiva para no cortar su racha de seis jornadas invicto y de paso romper la serie de cuatro triunfos seguidos de los murcianos. Los de Sebas López ganan desde el 4' con un gol de Morros. En una contra, Adri Rodríguez corta el avance de Acevedo con el balón en otra parte del campo. El línea le canta la jugada al colegiado. Según la versión de Diego Galiano, el asistente de Tribuna pasa a la altura del banquillo azulino diciendo que es amarilla y para sorpresa de todos, el extremeño le muestra la roja directa.

Pese a las protestas de todo el banquillo, las del propio Galiano y las de Adri, que no se lo explica, la decisión es firme y el centrocampista tiene que tomar el camino del vestuario. Al Xerez CD se le hace todavía más cuesta arriba intentar un empate que no llega y el equipo hinca la rodilla siete partidos más tarde. La última derrota había sido también en casa frente al Estepona.

En el acta del encuentro, Gil Arenas motiva de la siguiente manera la roja: "En el minuto 62, el jugador Adrián Rodríguez López fue expulsado por el siguiente motivo: por dar un codazo en el pecho de un contrario sin estar el balón en disputa de estos, haciendo uso de fuerza excesiva".

El Deportivo tiene la posibilidad de presentar alegaciones al acta tras el visionado de la jugada, aunque deberá demostrar que tal acción no se produce con la literalidad que muestra el árbitro. Al especificar que hubo un codazo sin que el balón estuviera en disputa, Adri Rodríguez podría ser sancionado al menos con dos partidos, aunque el club intentará que la sanción sea de uno solo, por lo que se perdería el encuentro del próximo domingo en Yecla. Si le caen dos, tampoco podrá estar ante el Real Jaén en Chapín.