Galiano: "El línea le dice que es amarilla y el árbitro le saca la roja a Adri"

Diego Galiano admitió en la rueda de prensa posterior a la derrota del Xerez CD ante el Lorca que su equipo no generó las ocasiones de anteriores encuentros, aunque no le puso un pero a la actitud y al compromiso de sus jugadores. El técnico azulino tampoco se explica la roja directa a Adri Rodríguez, explicando que el línea le 'cantó' al árbitro que la acción era "amarilla" y que éste le mostró la roja, sin ver la jugada, al oír el golpe.

Pregunta.¿Qué análisis haces de esta derrota de Chapin?

Respuesta.Ha sido un partido donde hemos llevado prácticamente todo el peso. Lo hemos intentado, pero ellos se han defendido bien. Y en una acción al principio del partido en la que han estado acertados se han llevado los tres puntos. Luego se han dedicado a defender su resultado y a nosotros nos ha faltado un poquito de creatividad en el último tramo del campo.

P.Qué ha faltado?

R.Nos ha faltado ese último pase, ese buen centro, ese buen remate, pero al equipo no se le puede reprochar nada porque lo ha dado todo, lo ha intentado hasta el final.

P.Pero un sólo tiro a puerta y sin peligro.

R.Es cierto que hemos estado durante mucho tiempo en campo contrario, lo hemos intentado y que el rival también defiende bien, nos ha faltado pegada, último pase, buena ejecución en el balón parado. En lo ofensivo nos ha faltado, pero el equipo lo ha intentado hasta el final. A veces las cosas salen y otras no, no hemos acertado como deberíamos, pero en tema de trabajo, de compromiso, el equipo lo ha intentado hasta el final, no se le puede achacar nada. Y es verdad que nos ha faltado calidad en el último tramo del campo, intentaremos mejorarlo de cara a próximos partidos.

P.¿Cómo ha visto la roja de Adri? Porque él la ha protestado mucho.

R.En la posición que estoy tengo al línea delante y después lo que pasa es que tengo una versión que he hablado con él, pero cuando es el momento se le escucha decir que es amarilla, sigue la jugada y después el árbitro le expulsa esa roja. Entonces el árbitro le dice al jugador que lo expulsa el línea y al línea le digo, ¿pero cómo lo expulsa si tú has dicho amarilla?

P....

R.El árbitro dice que si hay un contacto en la cara tiene que hacer roja. Y me dice que escucha el golpe, pero no lo ve, lo ve su asistente. Y le comento que si su asistente le da el mensaje de amarilla, por qué decide que es roja.

P.¿Consideras clave esa jugada para el devenir del partido?

R.Es cierto que con once teníamos el control del juego, estábamos generando situaciones, lo teníamos embotellados. Es verdad que se ha defendido bien y nos estaba faltando generar situaciones de gol. Once contra once es más fácil que con diez. Aún así, el equipo con diez ha intentado, hemos estado en campo contrario, hemos seguido metiendo balones al área, llegando con gente y no ha podido ser. Pero estoy contento por el trabajo del equipo, ha luchado hasta el final, lo ha intentado hasta el final, han sido fieles a tener el balón, a ser protagonistas del juego hasta con diez.

P.¿Qué supone esta derrota en Chapín?

R.Una derrota son tres puntos menos que dejamos de sumar, todavía quedan muchos puntos, ni hace tres semanas éramos los mejores del mundo ni ahora por perder somos los peores. Queda mucho. Damos sensación de buen equipo, de hacer muchísimas cosas bien y me muestro tranquilo porque confío plenamente en mis jugadores, en el trabajo que están haciendo y cuestión de que llegue el domingo.

P.Han pasado once jornadas y entre los dos delanteros, Moussa y Nané, sólo han marcado un gol. ¿Te preocupa esa falta de gol?

R.Me preocupa que quizás hemos tenido mucho tiempo el balón en campo contrario y no hemos generado las situaciones de peligro que hemos generado partidos atrás. Hemos tenido situaciones de balón parado, que la ejecución del golpe ha sido mala, hemos llegado a tres cuartos que los centros han muerto en la mano del portero, hemos metido el último pase que a lo mejor se nos ha ido o no hemos decidido bien, hemos tenido tiros en la frontal que se nos han ido arriba... Creo que no hemos tenido lucidez en el último tramo del campo.

P....

R.No hemos tenido situaciones de gol para que ellos finalicen o generen. Es verdad que Nané ha tenido un pase al espacio que ha tenido un uno contra uno en su campo y no ha podido hacer más, ha intentado desde fuera del área y no ha estado acertado. Moussa creo que no ha tenido prácticamente ocasiones de gol. Es cierto que necesitamos que ellos metan gol y estoy seguro que lo van a conseguir pronto y que cojan confianza. Tienen nivel para que en ese puesto haya muchos más goles.

P.Se ha roto una racha de seis partidos puntuando. ¿Cómo hay que trabajar ahora para que no se convierta en una racha negativa?

R.Esto hay que tomarlo como es, esto es fútbol, esto es día a día, trabajo, trabajo, semana tras semana. Hace seis semanas no pensábamos que íbamos a hacer seis jornadas sin perder. Nosotros vamos a todos los campos a ganar. A preparar la semana de la mejor manera posible, ver las cosas que hemos hecho bien, seguir haciéndolas y las que no hemos hecho tan bien o que nos ha faltado, intentar mejorarlas para seguir teniendo más argumentos de cara a futuros partidos para intentar conseguir los máximos puntos posibles.