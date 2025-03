Diego Domínguez, tras la derrota del Xerez CD en Orihuela: "Hay que hacer autocrítica"

Diego Domínguez volvió a tener minutos este domingo en la derrota del Xerez CD en Orihuela. El delantero sevillano no está teniendo esta temporada el protagonismo de la pasada y, de hecho, su participación se ha reducido bastante en esta segunda vuelta del campeonato. No es titular desde el derbi contra el Xerez DFC y desde entonces sólo había participado en cinco partidos -el último en la derrota contra La Unión- y en todos partiendo como suplente.

Frente al Orihuela, el punta salió en el minuto 71 sustituyendo a Nané con el 1-0 que a la postre fue definitivo. El Deportivo no perdía fuera desde la derrota contra el San Fernando, rival que recibe el próximo domingo en Chapín (18:00 horas) y así resumía el encuentro el delantero: "Creo que no hemos salido bien al partido, cosa que veníamos haciendo, pero el rival nos tenía bien estudiado, nos han ganado en intensidad y duelos y hay que hacer autocrítica y mejorar. Queríamos los tres puntos, pero no se ha podido y lo único que podemos hacer es agradecer a los aficionados que se han desplazado el apoyo y trabajar un poco más para volver a sumar de tres el próximo domingo".

Analizando un poco más en concreto el partido, Diego Domínguez apuntaba que "no hemos terminado las jugadas de ataque, nos han penalizado mucho esas acciones de finalización y nos han pillado con bastantes jugadores en campo rival y muchos espacios a las espaldas. Ellos han salido bastante bien y el gol nos pilla un poco descolocados. Es un error corregible y tuvimos que empezar a remar en contra desde muy pronto y es una asignatura pendiente este año".

De cualquier forma, cree que el Xerez CD mereció al menos un punto por la segunda parte, en la que tuvo ocasiones: "El equipo supo recomponerse bien en la segunda parte, salimos con ganas y a por el partido, tuvimos ocasiones. Llámalo mala suerte o poca efectividad, pero no se nos puede achacar el no querer intentarlo, dejarnos la piel y pelear hasta el minuto 90... Es jodido porque nos vamos de aquí con las manos vacías, pero hemos tenido ocasiones, lo hemos intentado, el tres contra dos en la primera parte, la parada del portero en el remate de Lidu, los córners, un par de saques de banda... no creo que se nos pueda achacar que no tengamos ocasiones".

El equipo no perdía a domicilio desde principios de noviembre y tiene curiosamente como asignatura pendiente Chapín. Diego señala que "son números bastante buenos y demuestra el potencial y el compromiso del equipo con la idea del cuerpo técnico, de querer ganar los partidos e ir a por los tres puntos sea en casa o fuera. Tenemos una semana para preparar el partido contra el San Fernando, que no ha perdido todavía en 2025. Sabemos que el objetivo no iba a ser fácil lograrlo, pero estamos cerca y cuando se alcance, a empezar a mirar cotas más altas porque todavía quedan partidos".

Y por último, agradeció a los aficionados el largo desplazamiento para ver al equipo en tierras alicantinas: "Hay que darles las gracias a estos 'majaras' que vienen a vernos a cualquier parte de España, ya no sólo ya de Andalucía. Y como siempre digo, que nunca nos abandonen que nosotros vamos a intentar honrar este escudo que portamos".