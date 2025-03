Fin la a la buena racha fuera en una mala tarde (1-0)

Fin a la racha fuera de casa. El Xerez CD ha perdido en Los Arcos ante el Orihuela CF con un gol de Chuli superada la media hora de juego en una mala tarde. El Deportivo nunca se encontró cómodo en Los Arcos y le costó mucho generar ante un rival bien plantado, serio en defensa y que supo rentabilizar sus oportunidades. Los dos equipos mandaron un balón al palo. Los azulinos no perdían fuera de casa desde la 10ª jornada, cuando cayeron en el estadio Iberoamericano ante el San Fernando en noviembre. Con 39 puntos, siguen sextos, pero se encuentran ahora a un punto del play-off. La quinta plaza es para el Antoniano, que ha remontado su compromiso ante la Deportiva Minera con dos goles en el tiempo de descuento. La permanencia virtual también debe esperar una semana más.

Misffut fue la novedad del once del Xerez CD en Orihuela en lugar de Armengol. / Xerez CD

Un cambio en el once

Checa llevaba dos jornadas consecutivas repitiendo once y para jugar en Los Arcos realizó sólo una variante respecto a los que había utilizado en El Rosal frente al Cádiz Mirandilla (0-2) y en Chapín ante el Almería B (0-0). Dejó en el banco a Armengol y apostó por Missfut, que la pasada semana se había quedado fuera de la convocatoria. Por lo demás, Isma Gil defendió la portería, con línea de tres -Josete, Adolfo, Geovanni-, Ricky y Taufek en los carriles, con Adri Rodríguez y Charaf en la medular, acompañados por delante por Iago y Misffut y Nané como referente. Los escorpiones, con tres bajas por sanción, las de los centrales Toner y Pedro Inglés, y la del pichichi Pitu, se jugaban seguir huyendo de la zona de peligro y también presentaron una alineación con novedades, las principales la del juvenil Camilo y la del delantero Chuli, que regresaba tras tres partidos castigado por su expulsión frente al UCAM.

El partido arrancó con ambas escuadras marcando territorio y sin demasiadas opciones, pero la más clara fue para los locales. A los ocho minutos, un gran centro de Manu Viana al segundo palo se lo encontró Camilo, que no supo demasiado bien qué hacer con el balón cuando estaba totalmente solo delante de Isma Gil y lo cambió de palo, pero tampoco llegó Gonzalo Serrano. Al Deportivo le costaba generar y llegar a las inmediaciones de la meta de Aitor Arias ante un rival bien plantado, que se defendía con orden, que buscaba jugar por fuera y que superado el cuarto de hora tuvo en la cabeza de Gonzalo Serrano otra ocasión, pero el remate se le marchó por encima del larguero. Y en el 20', un centro de Goyo se paseó por el área de Isma. Simples avisos, pero una clara muestra de que el Orihuela quería el partido.

Chuli rompe las tablas

La primera vez que el Deportivo se dejó ver en ataque fue en el 21', con un tiro de lejano de Ricky que se marchó alto. A los azulinos les costaba demasiado asentarse en el verde y meter una marcha más al juego. Y cuando parecía que el conjunto de Checa podría sacudirse la presión, gol. Chuli resolvió a la perfección ante un Isma que dudó. El punta onubense culminó una jugada por la banda izquierda de Manu Viana. 1-0. Minuto 32.

Otra foto / Xerez CD

Disparo de Iago y Camilo, al poste

Al Xerez CD le toca rearmarse y mejorar si quería hacer daño a los oriolanos y Iago Díaz, en el 35', se sacó un gran remate desde lejos al que respondió el portero bien metiendo los puños. Los xerecistas intentaban apretar, pero no lo tenían fácil frente a un rival que se replegaba bien y que en el minuto 41 pudo sentenciar el partido. Una contra bien conducida por Chuli, que se marchó por velocidad, no la resolvió Camilo, que cruzó el balón ante la salida de Isma y lo estrelló en el poste. Susto que pudo ser letal para los azulinos, que se marcharon al descanso perdiendo por la mínima. Y en el 82', Santisteban se escapó por la banda y cuando encaró el área fue agarrado y cayó dentro, pero sus protestas no sirvieron para que el colegiado señalara pena máxima.

Taufek intenta marcharse de Loren. / Xerez CD

Doble cambio

Checa no dudó en mover banquillo en el descanso. Sabía que el encuentro se le iba si su equipo no reaccionaba y dejó en la caseta a Adolfo y Misffut para apostar por Paco Torres y Armengol, con lo que además de hacer un doble cambio apostaba por una variante en su esquema, pasando a jugar con línea de cuatro. El conjunto alicantino no movió fichas, pero regresó al verde con las mismas ganas, presionando fuerte y no permitiendo a los azulinos crear y sí aplicarse en defensa para abortar las llegadas de los pupilos de Pato.

A los xerecistas no les salía nada en ataque y el entrenador nazareno volvió a agitar el árbol con otro doble cambio. A la hora de partido, Iago Díaz y Taufek dejaban sus puestos a Lidueña y Santistban. El técnico se decantaba por una apuesta ofensiva, acumulaba efectivos arriba para inquietar a los oriolanos y lo conseguía en acciones a balón parado. El Orihuela sufría, pero en el 66' se tomó un respiro con un centro envenenado de Goyo que tuvo que sacar Isma y un minuto después, una falta peligrosa en la frontal del área la mandó por encima del larguero Gonzalo Miranda.

El Deportivo, al palo

Y el Xerez CD tuvo el empate en el 70' en la oportunidad más clara del partido. Un buen centro de Armengol al corazón del área lo remató Lidueña y Aitor Arias tocó la pelota lo justo para que se estrellara en el palo y se marchara fuera. El Deportivo apretaba los dientes y quería salir, pero el Orihuela defendía con orden y buscaba las contras. Llegaban más cambios en uno y otro bando y ya había más emoción que juego. Los anfitriones no bajaban la guardia, aunque el cansancio ya hacía mella, pero los xerecistas no tenían su mejor tarde. Generaron dos ocasiones claras y las dos las solventó el portero. Justa derrota.

Once del Xerez CD en Los Arcos frente al Orihuela. / Xerez CD