Diego Galiano analiza la derrota del Xerez CD en Puente Genil

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, lamentó la derrota de su equipo en el debut liguero en Puente Genil. El entrenador jerezano afirmó que al Deportivo le faltó fútbol y que estuvo mal a nivel defensivo, aunque considera que el resultado más justo habría sido el empate porque "han pasado muy pocas cosas y los tres goles han sido a balón parado". El preparador azulino no dramatiza, señala que "por ganar o empatar aquí no íbamos a ser los mejores ni por perder esto está acabado" y apuesta por levantar el ánimo porque "el miércoles tenemos partido de Copa y el domingo en nuestro campo intentaremos que los puntos se queden en casa".

Para Galiano, el encuentro estuvo "muy disputado, han pasado pocas cosas en las áreas, prácticamente ninguna, los tres goles han sido a balón parado. Creo que nos ha faltado una marchita más en duelos y a nivel de intensidad, pero en líneas generales el partido estaba muy igualado, muy disputado, no pasaba nada, creo que no hemos generado ocasiones en todo el partido ninguno de los dos equipos y al final, por un desajuste nuestro en un balón parado se llevan los puntos. Esas situaciones las tenemos que atar, creo que viene de una falta que pita el línea que no es, pero no es excusa, es cuestión de que en ciertos minutos no pueden pasar estas cosas".

A pesar de todo, afirmaba que "hemos competido bien, aunque con balón no hemos estado nada acertados, hemos tenido muy poca continuidad. Esto acaba de empezar y ni por ganar o empatar aquí somos los mejores del mundo ni por perder está todo acabado. A nadie le gusta perder en el minuto 90, pero hay que seguir y preparar el siguiente partido que tenemos el miércoles de Copa y el domingo en nuestro campo intentar que los puntos se queden en casa", para resaltar luego que "ellos han estado acertados en nuestra área y nosotros no lo hemos estado a nivel defensivo, es un partido en el que no ha pasado nada, pero ellos se llevan los puntos y nosotros hemos dado muchas facilidades".

Galiano resaltaba que "en la segunda parte no han tenido presencia en nuestro campo, han estado defendiendo en bloque bajo e intentando contragolpear y una de las veces que han salido en una falta que no es y tras un despeje nos rematan solos y se nos va el partido. En la segunda parte nos ha faltado bastante con balón, pero no hemos sufrido. Es que si dices que nos han sometido o nos han tirado cinco veces a gol puedo entenderlo, pero han tirado una vez y media, dos balones parados y es mérito del rival y desacierto nuestro".