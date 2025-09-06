El Polinario sigue maldito (2-1)

Malísima puesta en escena del Xerez CD en su debut liguero en el Manuel Polinario de Puente Genil, un campo que sigue maldito para los azulinos. El equipo de Diego Galiano ha caído en la primera jornada de liga ante un rival recién ascendido en un mal partido. Decía el técnico que para sacar algo importante había que estar fuertes en ambas áreas. Pues ni lo uno ni lo otro. El Deportivo encajó el 1-0 en un saque de esquina y el 2-1 definitivo a dos minutos del final en un centro muy mal defendido que Ismael remataba de cabeza en el segundo palo. El tanto de los azulinos fue obra de Moi, también a la salida de un córner.

El conjunto xerecista sigue con su maldición y por quinta visita consecutiva sufría una derrota en el Polinario. Había mucha expectación por este nuevo Xerez CD llamado a estar entre los elegidos a luchar por el play-off de ascenso. Pero, la primera, en toda la frente. El equipo no estuvo cómodo en ningún momento, apenas hilvanó jugadas destacables, abusó del balón largo -aunque Sissokho ganaba mucho de sus duelos- y tampoco aparecieron los futbolistas llamados a liderar al grupo. ¿Lo más justo habría sido el empate? Probablemente, porque el Puente Genil tampoco mostró mucho más, pero en este deporte se trata de aprovechar los defectos del contrario y el Deportivo, al menos este sábado, los cometió en defensa. Galiano tiene bastante trabajo por delante.

El primer once de Galiano

No hubo demasiadas sorpresas en el primer once oficial de Diego Galiano. El técnico, como cabía esperar, apostó por De la Calzada en la portería, mientras que en defensa, ante la baja de Josete, las cosas estaban claras: Ricky y Chacartegui en los costados y Guille Campos y Moi en el eje de la zaga. Adri Rodríguez le ganó la partida a Ismael Gutiérrez -que no está al 100%- en la medular, con Charaf y Jaime López por delante y Javi Rodríguez y Zelu en las bandas. Arriba, Moussa, una de las revelaciones de la pretemporada, le ganó el puesto a Nané. En el Puente Genil, por su parte, once inicial con ocho jugadores de la temporada pasada y sólo las novedades del meta jerezano Benito del Valle, el central Iván Vela y el centrocampista Carlos Ramírez.

Goles a balón parado

Forzó el Deportivo el primer córner del encuentro a los dos minutos y ya se pudo ver la primera variante estratégica de la pizarra de Galiano en un saque raso de Zelu al punto de penalti que Moi, con la zurda, conectaba muy por encima del larguero. La respuesta del Puente Genil fue contundente. Avisó en un saque de esquina cuyo rechace cazó Ramírez y el disparo lo taponaba la defensa. Y en la siguiente acción, de nuevo de saque de esquina, Rafita cabeceaba absolutamente solo aprovechando un aclarado en un claro desajuste defensivo de los azulinos, talón de Aquiles durante la pretemporada que supo explotar el cuadro pontano.

Al tanto dejó tocado al Xerez CD y Alan estuvo cerca del segundo en un disparo que taponó Ricky para enviar a saque de esquina. Insuflado por el 1-0, el Puente Genil tomó las riendas del choque mientras el equipo de Galiano intentaba capear el temporal a la espera de que los locales bajasen la intensidad.

Igualó la contienda el Xerez CD a los 23 minutos de partido de la misma forma que encajó el 1-0. Saque de esquina que forzó Javi Rodríguez y remate inapelable de cabeza de Moi al fondo de las mallas. La alegría le pudo durar un suspiro al equipo jerezano porque Ismael, un minuto después, estuvo a punto de hacer el 2-1 con un disparo desde la frontal, pero afortunadamente apareció la mano salvadora de Ángel de la Calzada para evitar que los locales volvieran a colocarse por delante.

Igualdad

El partido era entretenido, con idas y venidas a una y otra área, Salva Vegas se eregía como el mejor de los pontanos y tenía que ser parado en ocasiones a base de faltas mientras que en el Xerez CD Charaf y Jaime López destacaban. Sissokho, en jugada personal remontando la línea de fondo, llevó mucho peligro, pero su centro atrás lo taponaba Carlos Ramírez con dos azulinos prestos al remate. Así se llegaba al descanso.

La segunda mitad arrancaba sin cambios en ninguno de los dos equipos y con los locales jugando a favor del fuerte viento que soplaba este sábado en Puente Genil. Tommy Montenegro lo intentó dentro del área con un disparo repelido por Guille Campos y marchándose el juego a saque de esquina, botado sin consecuencias. Los locales caían constantemente en fuera de juego ante la defensa adelantada de un Deportivo que intentaba adueñarse del partido, mientras que Sissokho ganaba todos sus duelos por arriba a los centrales pontanos.

Segunda parte aburrida

Transcurrió el primer cuarto de hora de la segunda mitad sin nada que reseñar hasta que Zelu, justo en el minuto 60 de encuentro forzaba una falta en la frontal del área que lanzaba Guille Campos a la barrera. A los 63 minutos, Galiano movía el banquillo dando entrada a Franco por un desdibujado Zelu, pasando Javi Rodríguez a la banda derecha.

Charaf se jugó la segunda amarilla en una acción con Joel Armengol, que lo intentaba luego con un disparo lejano y flojo que De la Calzada atrapaba sin aspavientos. El encuentro entraba en su último cuarto de hora, con las espadas en todo lo alto, juego poco vistoso y nulas ocasiones de gol. Un error en este último tramo podía ser definitivo y Galiano aprovechaba la pausa de hidratación para dar instrucciones a sus jugadores mientras consultaba con su segundo los cambios a realizar en el tramo final.

A diez del final entraban Ismael Gutiérrez y Hugo Díaz por Adri Rodríguez y Jaime López, bastante gris en todo el partido, mientras que Cejudo ya había retirado del campo a sus dos mejores jugadores, Salva Vegas y Tommy Montenegro. Un centro del recién ingresado Azael se envenenó y no llegaron ni Polaco ni Ismael al remate, perdiéndose el balón a la izquierda de Ángel de la Calzada.

Jarro de agua fría

A dos minutos del final, palo para el Deportivo. Un centro frontal y muy blandito de Carlos Ramírez al segundo palo lo remataba Ismael García de cabeza, cruzando al palo derecho y estableciendo el 2-1 que a esas alturas de partido se antojaba definitivo. Galiano dio entrada entonces a Nané para jugar el descuento pasando a cerrar de tres un Deportivo que quería resolver en cinco minutos lo que no hizo en toda la segunda parte.