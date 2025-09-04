Diego Galiano da las claves para el debut en Liga del Xerez CD

Diego Galiano, entrenador del Xerez CD, ha comparecido en rueda de prensa para hablar en la previa del primer encuentro oficial de la temporada, que mide al Deportivo con el Puente Genil, un recién ascendido, en el Manuel Polinario, campo maldito para los azulinos. El técnico ha señalado a este respecto que el pasado ya no cuenta, que su equipo saldrá a ganar y que espera sumar los primeros puntos de una temporada ilusionante y a la vez cargada de responsabilidad. Galiano se ha mostrado satisfecho con la plantilla, no echa en falta la figura de un delantero goleador, pero quizá sí un perfil de futbolista con más movilidad en ataque, aunque no está preocupado por este motivo, al contrario cree que los jugadores de segunda línea se verán beneficiados del trabajo de Nané y Shissoko, "que estoy seguro de van a hacer goles" esta temporada.

Pregunta.Diego, comienza por fin la temporada.

Respuesta.Ya empieza lo bueno, lo que vale, los puntos y la competición, que es lo que todo el mundo estábamos preparando. Ya empieza la batalla, la primera e iremos con todas las armas posibles para traerme los máximos puntos posibles.

P.¿Contento con la pretemporada del equipo?

R.Sí, las pretemporadas son para hacerlas. Es verdad que nos hemos enfrentado a cuatro equipos de Primera RFEF y se nota, creo que el equipo ha estado a la altura. La amplitud de plantilla también ha demostrado tener nivel. Las sensaciones que me llevo de la pretemporada son muy buenas, pero ahora llega lo que vale, lo que verdaderamente vale.

"He escuchado que el Polinario es un campo maldito para el Xerez, creo que las ideas negativas se atraen, el pasado no se puede cambiar y hay que ir con mentalidad positiva"

P.Debut en casa del Puente Genil, un campo complicado y que al Xerez CD nunca se le ha dado bien.

R.He escuchado varias veces que es un campo maldito para el Xerez. Creo que las ideas negativas atraen y eso no es bueno ni pensarlo. Es un campo fuera de casa como otro cualquiera, un rival digno de la categoría como otro cualquiera, que tiene sus armas y sus virtudes y nosotros tenemos que ir a todos los campos sabiendo lo que nos vamos a encontrar, pero con la ambición y con el hambre de intentar ganar o traernos los máximos puntos posibles según cómo vaya desarrollando el partido. Ese fantasma que tiene la gente de que pasó algo hace unos años allí... el pasado ya no se cambia. Aquí hay que vivir el presente y el presente es el sábado, hay que ir con la mentalidad positiva.

P.Año ilusionante y con retos importantes.

R.La ilusión siempre la tienes que tener. El día a día para venir a trabajar, el día a día de cada partido, la ilusión tiene que estar siempre en un futbolista. Hay una plantilla nueva, hay jugadores que ilusionan bastante a la afición, pero bueno, para mí eso no vale para nada. Lo que vale es llegar y empezar a sumar puntos, que al final es lo que va a hacer que la gente crea más, que se ilusione más y estemos contentos todos.

"Tenemos una plantilla bastante amplia para poder disputar los tres partidos en una semana"

P.Tres partidos en apenas ocho días y con dos desplazamientos largos, sobre todo el miércoles a Molina de Segura para jugar la Copa RFEF.

R.Pasito a pasito, la cabeza la tengo puesta ahora mismo en Puente Genil, de ahí no me salgo. Después de Puente Genil intentaremos cuadrar el viaje para ir a Molinense. Creo que tenemos una plantilla bastante amplia para poder disputar tres partidos en una semana y así lo afrontaremos. Tenemos un buen fondo de armario. De momento, las lecciones nos están respetando y creo que tenemos prácticamente toda la plantilla disponible, excepto Josete. Y para estos tres partidos de la semana creo que tenemos un buen nivel para afrontarlo.

P.El objetivo de la temporada que ahora comienza es ser lo más ambicioso posible. No estáis entre los top ocho de los equipos con más presupuesto, pero el escudo pesa y la historia también.

R.A mí todo lo que sea pensar en cosas que no puedo controlar no me vale. Entonces a mí lo que me vale es controlar el equipo, intentar trabajar y enfocar el partido para el primer partido, la primera batalla. Pensar en la segunda sin haber terminado la primera me parece un atraso. E ir a todos los dos campos a ganar, el fútbol nos dirá dónde tenemos que estar. En cuanto al tema del presupuesto, todo eso está claro que ayuda a la hora de confeccionar la plantilla. Quizás a lo mejor sea un poco más fácil, pero después cuando rueda el balón somos 11 hombres contra 11. Intentaremos cuidar muchos detalles que en esta categoría te suelen hacer ganar puntos o perderlos. Y a partir de ahí, cuando vayan pasando las semanas, veremos el transcurso que lleva el equipo. Mi objetivo lo tengo claro, yo entro todos los días al campo para ganar, tanto entrenando como en los partidos. Intentaremos luchar, ilusionarnos y soñar por intentar cada partido hacer algo grande.

"Pensar en una segunda batalla sin jugar la primera no me vale, sólo me vale lo que puedo controlar, trabajar cada entrenamiento y cada partido y salir a ganar siempre"

P.¿Contento con la plantilla¿

R.Todo el que ha entrado por la puerta es un jugador que está consensuado conmigo. El club lo ha visto conveniente y nada, yo en línea general estoy contento con el equipo. Tenemos casi dos jugadores por puesto y en líneas generales me siento satisfecho.

P.¿Tienes ya el equipo claro? ¿Tienes ya las ideas claras para el inicio de liga, de cómo quiere que sea tu equipo? ¿De con qué equipo quieres empezar?

R.En cierto modo, las ideas sí las tengo claras. En mi cabeza tengo gran parte del equipo que yo creo que va a salir. A lo mejor puede ser que alguna posición tenga dudas. Pero bueno, quizás es un contexto distinto a lo que hemos venido trabajando en pretemporada, aunque los dos días en el Lanzarote, en el campo que hemos jugado, nos ha ayudado a preparar este partido. Creo que va a ser un partido donde tendremos que ponernos el mono de trabajo, competir cada balón como si fuera el último, poner nuestra calidad a disposición del equipo, no cometer errores e intentar dominar las dos áreas, tanto nuestro nivel defensivo como la de intentar hacer daño.

"El Puente Genil es un equipo que juega muy juntito, muy vertical, tiene muy claro lo que tiene que hacer y lo que saben hacer lo hacen muy bien"

P.Hablaba antes de que está contento con la plantilla, que tiene casi dos jugadores por puesto. ¿Echa en falta quizás un delantero más goleador de lo que tienes a priori?

R.Yo creo que los dos delanteros que tenemos van a hacer goles. Vienen de hacer goles años anteriores y yo estoy seguro de que van a hacer goles. No echo eso de menos, quizás sí tener una variante distinta, a lo mejor de alguien quizás con más movilidad o algo más vertical. Pero bueno, en líneas generales estoy contento tanto con Moussa como con Nané. Yo estoy seguro de que van a meter goles, que van a dar un buen rendimiento. Y quizás, gracias al trabajo de ellos, la segunda línea, que en mis equipos son muy importantes, se beneficie del trabajo de ellos dos. Lo hablé con la dirección deportiva en su día, si verdaderamente entraba algo por la puerta que mereciera la pena, pero que si no, con lo que había estaba bastante contento.

P.Por terminar, ¿qué Puente Genil espera?

R.Es un rival que tiene las ideas muy claras. Es un equipo que juega muy juntito, muy vertical y que en su campo practica mucho fútbol directo. Hace muchas cosas bien y tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y lo que saben hacer lo hacen muy bien. Hay que respetar a todo el mundo como equipo de esta categoría que son porque tienen un buen nivel todos. Cada uno utiliza sus armas y ellos tienen un estilo de juego quizás no tan vistoso como el de otros equipos, pero sí bastante efectivo. Entonces, tenemos que intentar adaptarnos a lo que nos vamos a encontrar.