¿Dónde ver por TV el estreno liguero del Xerez CD ante el Puente Genil?

Cuenta atrás para el inicio liguero del Xerez CD en el Manuel Polinario de Puente Genil, escenario que no se le ha dado nada bien al conjunto xerecista las últimas temporadas. El sorteo del calendario fue caprichoso y quiso que Diego Galiano debute de forma oficial como técnico del Deportivo en un campo donde los azulinos perdieron un ascenso directo a Segunda RFEF en la campaña 20/21 sufriendo una dolorosísima derrota (4-1) y en el que no han ganado en sus últimas comparecencias.

Los xerecistas buscan este curso dar un paso más adelante y quieren pelear por entrar en el play-off de ascenso a Primera RFEF y los más osados incluso apuestan por ser campeón del Grupo 4 y dar el salto de manera directa. La dirección deportiva ha trabajado ha destajo durante los meses de junio y julio para confeccionar una plantilla de garantías, aunque finalmente faltó la guinda al pastel y no llegó el delantero llamado a ser la referencia goleadora del equipo, tarea que se tendrán que repartir Nané y Moussa Shisokko, además de la aportación de los centrocampistas con llegada al área y los centrales en las jugadas a balón parado que tanto gustan al técnico guadalcacileño.

Enfrente estará un Puente Genil que lograba la pasada temporada el ascenso a Segunda RFEF proclamándose campeón del Grupo X de Tercera en un mano a mano con el Ciudad de Lucena, que una campaña más se quedaba a las puertas. Los pontanos, de la mano de Álvaro Cejudo, fueron el equipo referencia en el Grupo X y este año parten con la misión de mantener la categoría en un Grupo 4 de 2ª RFEF con históricos como el Real Jaén, Melilla, Xerez CD y Recreativo de Huelva.

El telón se alzará para el XCD este sábado a las 19:00 horas en el Manuel Polinario, las 400 entradas que el club ha puesto a la venta este mismo miércoles facilitadas por el Puente Genil van camino de agotarse y para los que no puedan desplazarse hasta la localidad cordobesa tienen la posibilidad de seguir el encuentro a través de la plataforma online fcplay.footballclub.pro, donde ya se puede adquirir el partido por 4.99 euros.