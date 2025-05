Diego Galiano: "Era el momento de venir al Xerez CD"

Diego Galiano ya ejerce como entrenador del Xerez CD. El técnico guadalcacileño ha sido presentado este viernes en la sede del club azulino, llega ilusionado y con el reto de pelear por el ascenso a Primera RFEF, se centra desde ya en confeccionar la plantilla junto a Miguel Ángel Gutiérrez 'Gallo', hombre fuerte desde hace unos días en la parcela deportiva tras la marcha de Miguel Ángel Rondán, y aterriza en el Deportivo con el mismo cuerpo técnico con el que ha trabajado en el Atlético Antoniano: Juanma Ramos de segundo entrenador, Antonio José Borrego de preparador de porteros y Jesús Cecilia en la parcela física. Juan Pedro Ramos continúa también en el staff técnico y sale Fran Corrales, hasta ahora entrenador de porteros, quien tras siete temporadas se ha despedido del club este mismo viernes.

La sede del Xerez CD ha acogido la presentación de Diego Galiano, a la que han acudido varios aficionados. Juan Luis Gil, presidente del Deportivo, ha explicado que el nuevo míster es la "pieza fundamental en el proyecto y me ha sorprendido gratamente la aceptación que ha tenido Diego entre la afición, sabía que es un trabajador de la categoría y un gran entrenador y dentro del xerecismo ha sido acogido muy bien, me ha sorprendido que todo el mundo tenga buenos comentarios para él y eso significa que ha hecho bien su trabajo". Gil Zarzana también añadía que "quería aclarar una cosa y es que cuando Diego jugaba en el Guadalcacín y yo era ultra del Xerez, siempre teníamos nuestros rifirrafes, porque él es como yo, un tío de sangre caliente, pero cuando Miguel Ángel nos dijo que podía ser una opción le dije que en el momento que entrase por la puerta de mi casa es parte de mi familia. Es el entrenador adecuado para llevarnos a las cotas más altas, que es lo que le hemos dicho y que él ha aceptado. Bienvenido a tu casa".

Miguel Ángel Gutiérrez 'Gallo' tomaba la palabra para agradecer a Galiano aceptar la oferta del Xerez Cd porque "me consta que ha tenido y ha decidido venir con nosotros. De nuestra primera entrevista salí muy contento porque es un míster que tiene las ideas bastante claras y me remito a los resultados, en el fútbol mandan los resultados y los suyos desde su época en el Guadalcacín han sido muy buenos. Vamos a estar codo con codo con él para confeccionar la plantilla, es un entrenador que lleva dos años en la categoría, la conoce perfectamente y sé que me va a ayudar, vamos a hacer un binomio bastante bueno y una plantilla acorde con todo lo que se nos pide, las cotas máximas".

Galiano: "Espero estar a la altura"

Por su parte, el nuevo entrenador del Deportivo comenzaba su exposición agradeciendo al "presidente, Gallo y Miguel Ángel Rondán" la llamada del club, "para mí ser el capitán del proyecto es muy importante. Creo que era el momento de venir aquí, apostar aquí e intentar hacer algo bonito en mi tierra, en el equipo de la ciudad y estoy contento. Les doy las gracias por la confianza depositada en mí y decir que por trabajo, ganas, ilusión y hambre de ganar y de hacer las cosas bien no va a quedar. Espero estar a la altura de las circunstancias, prometo mucho trabajo, mucha honradez y que esas cosas nos lleven a sumar puntos, que a fin de cuentas es lo que marca la tabla y el fútbol, el resultado. Junto a mi cuerpo técnico, espero darle muchas alegrías a todos los que rodean el Xerez".

Gallo, Galiano y Juan Luis Gil. / Manuel Aranda

El técnico ve como algo "muy bonito" poder entrenar al equipo de la ciudad y también una "responsabilidad. Creo que todo lo que sea pensar en cosas extras que no sean el trabajo, la mejora de tu equipo, de la plantilla y de salir a un campo para luego ganar un partido es tiempo perdido. Lo que tengo en la cabeza es confeccionar junto con Gallo la mejor plantilla posible para tener las mejores variantes para ganar e intentar aspirar a todo lo que el fútbol nos permita. Sabemos que esta afición y este club tienen objetivos máximos, llevan mucho tiempo creciendo y este año se ha quedado a las puertas y tendremos que sumar, ganar y ganar, trabajar para ganar para que el fútbol nos ponga luego en el sitio que nos merecemos".

Objetivo, Primera RFEF

"El objetivo del club", continuaba Galiano, "es claro, intentar jugar el play-off, intentar estar arriba y al final es la realidad, con eso hay que convivir. Que yo diga que el objetivo es ascender a Primera RFEF es vender la burra... Esto se trata de empezar desde el primer día con una plantilla fuerte, ser más profesionales que nadie, empezar desde el primer día a trabajar como nadie, trabajar para ganar, mejorar y salir cada domingo a ganar. Con esa mentalidad y el equipo que vamos a conformar y con la afición respaldándonos, este equipo creo que va a dar muchas alegrías. ¿Que el objetivo es máximo y hay que luchar por él? Claro. Pero tenemos que ir pasito a pasito y ir dándolos bien para mejorar y estamos en el camino". Así que "el principal objetivo es firmar jugadores para ganar, con mentalidad para ganar, intentar aspirar al objetivo más alto que nos deje el fútbol, si es el ascenso directo mejor. Con el esfuerzo económico que está haciendo el club, nuestro objetivo es intentar estar lo más arriba posible".

Miguel Ángel Gutiérrez, Diego Galiano, Juan Luis Gil y Jorge Garrido. / Manuel Aranda

¿Qué Xerez CD quiere?

"Lo que queremos todos los entrenadores, un equipo ganador, vertical, agresivo, con mucha hambre y honradez, sobre todo eso, y luego sacarle a todos mis jugadores el talento para que lo expongan los domingos y que nos lleven a ganar. Pretendo un equipo vertical, con presencia en campo contrario, muy ambicioso, pero dependerá de cada partido. Es cuestión de ir trabajando, darle herramientas a los jugadores para saber qué hacer en cada momento de juego que se requiera. Espero hace un equipo bastante completo para que nos dé las máximas alegrías posibles.

Líneas innegociables

"Muchas veces lo hablo con mi gente y les digo que a lo mejor no tengo claro lo que quiero, pero lo que no quiero lo tengo muy claro. No quiero jugadores que jueguen para él; no quiero jugadores pasados de peso; que estén más pendientes de quedar bien de cara a la galería que a dar el cien por cien por su compañero; no quiero jugadores que no salgan a un entrenamiento o a un partido a dejarse la vida. Quiero jugadores que mueran por su compañero, por el equipo y en el campo y que lo den todo, el cien por cien para conseguir los máximos puntos posibles".

El regreso de la afición

"Eso es una alegría. El club ha sufrido mucho, ha pasado por una mala época, pero en la vida el pasado no cuenta, en el fútbol no hay memoria, pero en cuanto a afición el Xerez es muy grande, no hay un número de aficionados como el nuestro en la categoría y es una herramienta importante para los partidos cada domingo en casa. Ahora me va a tocar disfrutarlo, porque en los tres años anteriores me tocó sufrirlo. Espero disfrutarlo y durante mucho tiempo".