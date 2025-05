Miguel Ángel Gutiérrez asume el 'mando' de las operaciones deportivas en el Xerez CD

Miguel Ángel Rondán ha dejado de ser director deportivo del Xerez CD y todos en el club lamentan su marcha, pero hay una persona que lo siente de forma especial y que le va a echar de menos más que nadie, Miguel Ángel Gutiérrez 'Gallo'. Desde el primer momento, fue su mano derecha, se esforzó y trabajó con él codo con codo para buscar las mejores alternativas para la plantilla, tanto a nivel de técnicos como de jugadores, y este miércoles no ha ocultado su tristeza, pero también su orgullo por todo lo que ha aprendido durante dos temporadas y media y por la amistad que a día de hoy les une.

Gallo, antes de entrar en detalles sobre el futuro, quiso "dar las gracias a Miguel Ángel por estos dos años y medio que hemos estado, como él bien ha dicho, de la mano. Para mí ha sido un lujo y estoy superagradecido de todo lo que he aprendido a su lado. Entré aquí por las necesidades del club y es cierto que cuando volvió con nosotros estábamos en una etapa complicada y trajo sosiego, paz, su sabiduría y su saber estar y, la verdad, insisto, estoy superagradecido por todo lo que he podido aprender junto a él. Le deseo la mejor de las suertes, tanto en lo profesional como en lo personal porque ya somos hermanos, tenemos una amistad verdadera y desearle de todo corazón lo mejor".

Sobre el plan de trabajo aclaró que "sigue la ruta que nosotros teníamos, que empezaba por cerrar el entrenador, que si Dios quiere esta semana lo vamos a dejar cerrado. Y, a partir de ahí, esto es el Xerez Club Deportivo y, desde el martes que saltó la noticia hasta ahora, tengo petado el móvil ofreciéndome directores deportivos y secretarios técnicos. Tengo claro que es una figura muy importante, pero también tenemos claro debemos analizar qué tipo de perfil necesita el club. Estamos abiertos al fichaje, pero eso no quiere decir que mientras no tengamos un director deportivo no vayamos a seguir trabajando como estábamos haciéndolo. Al míster lo tenemos cerca, muy cerca. El martes por la tarde estuve con él, acercamos posturas y más pronto que tarde empezaremos a ver lo que queremos y lo que no queremos y a seguir trabanjando en todo lo avanzado".

En cuanto al perfil del nuevo director deportivo o secretario técnico para seguir profesionalizando el club, lo tiene claro. "Encontrar a un director deportivo del nivel de Miguel Ángel no lo vamos a encontrar, mejor que él no hay. Y ya no hablo como director deportivo, lo digo a nivel xerecista, de saber lo que son las entrañas del club, conocer la idiosincrasia del Xerez Club Deportivo... Eso no lo vamos a encontrar. Al final, Miguel Ángel es para mí el director deportivo más importante de la historia del club, nos ascendió a Primera y nos sacó del pozo. Yo lo que sí puedo decir es que todo lo que le he ido robando, todo lo que he ido aprendiendo de él, lo voy a poner a disposición del club".

Igualmente, aclaró: "Estoy apenado porque se marcha y porque para mí era una pieza fundamental en la que me dejaba caer siempre, pero, a día de hoy, me siento con muchas ganas y mucha ilusión para seguir trabajando. Sé que me tengo que preparar y, pues tendré que prepararme. Con esto no quiero decir que vaya a ser el futuro director deportivo, pero bueno, ahora mismo estoy en la posición que estoy y me siento con ganas, con una ilusión tremenda y hago un llamamiento al xerecismo. Desde el Xerez Club Deportivo sentimos mucho la marcha de Miguel Ángel Rondán, pero vamos a seguir trabajando para que sigamos creciendo como estamos creciendo en las últimas temporadas y que no tengo la menor duda de que el proyecto va a ser ilusionante y de que vamos a alcanzar las máximas cotas que nos propongamos, vamos a ir a por todas".