Ocho victorias de doce duelos entre Xerez CD y Linares

El canario García Pulido, en la derrota del Xerez CD de la 2000/01, expulsando a Vicente Moreno.

Los enfrentamientos entre Xerez CD y Linares han sido numerosos a lo largo de la historia. Los jiennenses han tenido hasta tres denominaciones desde el primer enfrentamiento, fechado el 3 de diciembre de 1972, hasta el más reciente, el que se disputó la pasada campaña.

Así, en todo este periplo el club de linarense se ha denominado Linares CF, para posteriormente pasar a Club Deportivo Linares y el actual, el Linares Deportivo.

En total han sido doce los enfrentamientos disputados entre estos dos equipos, la mayoría, diez concretamente, se jugaron en el viejo estadio Domecq, y dos en el actual estadio Chapín.

Dichos antecedentes han sido, no obstante, favorable a los xerecistas que de esos 12 enfrentamientos consiguieron ganar en ocho, empatar en dos y perder en otras dos.

De los triunfos, el primero tuvo lugar en la temporada 74/75, en Tercera División, un choque acabó por 1-0 gracias a un gol de Eloy. El mismo resultado se repetiría un año después, esta vez con gol del jerezano Manolo Benítez.

La victoria más holgada sucedió en la campaña 76/77, con tantos de Carbonell, en dos ocasiones, Garrido, Pajuelo y Samiento. Otro de abultada victoria fue en la 77/78, cuando los azulinos golearon por 4-1 con tres tantos de Rafa Choquet y uno del uruguayo Trasante.

De las derrotas sufridas hay que destacar la del año 2000/01, la de la campaña del ascenso a Segunda División, aunque todavía con Luis Miguel Gail en el banquillo. Entonces, en un nefasto arbitraje del canario García Pulido, los azulinos cayero por 0-2 con las expulsiones de Jesule, Moreno y Juan Pedro Ramos.