Diego Galiano: “Esto es una maratón, queda mucho”

“Esto es una maratón, y muchas veces el fútbol es una montaña rusa de emociones que cuando ganas estás muy feliz, pero cuando pierdes todo se vuelve muy jodido. Entonces, ese tipo de cambios de estado anímico hay que intentar controlarlo”. Con esta afirmación explicó Diego Galiano la necesidad de hacer reset en el Xerez CD tras la última derrota en Lebrija y centrarse en ganar al Melilla, el rival que el domingo visita Chapín.

El técnico xerecista espera “a un rival que a pesar de estar abajo, ha hecho una gran inversión en su plantilla con jugadores de mucho nivel, pero a veces las cosas, por lo que sea, no le acaban de ir del todo”.

Por esta razón, Galiano desconfía del Melilla “porque tiene mucha calidad, con jugadores que en cualquier momento son capaces de cambiar el mismo en una acción individual”.

Pese a todo, el entrenador azulino es consciente de que “nosotros tenemos que hacer nuestro partido, estar muy centrados en lo que tenemos sobre el terreno de juego, trabajar como lo estamos haciendo e intentar seguir siendo los fiables que estábamos siendo en casa. Entonces, bueno, hay que darle importancia al equipo que nos enfrentamos, hay que tener cuidado con sus virtudes, intentar hacerle daño a sus defectos, pero bueno, sin dejar de pensar en nosotros”.

Porque Galiano tiene claro que si el equipo quiere seguir arriba “tenemos que ser fuertes en casa. En el fútbol hay que ser uniformes y cuando se pierde, debes intentar que te haga el menor daño posible, no hacer un trauma de la derrota, y en ese sentido, creo que el equipo tiene una mentalidad fuerte y quiere seguir trabajando. Es cierto que en casa estamos mostrando buen nivel, y eso vamos a intentar mantenerlo”.

De cara al encuentro de mañana, el preparador xerecista dio por descartado el concurso de Felipe Chacartegui y Javi Rodríguez, las dos bajas confirmadas. No obstante, confía en poder contar con “Jaime López, Zeki y Adri Rodríguez, que están ahí con molestias, y bueno, veremos a ver cómo evolucionan mañana-por el sábado- y a ver si pueden estar disponibles".

Sobre el último refuerzo del Xerez, el delantero Rafael González ‘Chuma’, el técnico reconoció que “es un jugador que tiene su trayectoria, creo que nos va a venir bien, yo siempre lo he dicho públicamente, que el que venga aquí, que venga a mejorar lo que ya hay, o a igualarlo y a sumar lo que ya tenemos. Creo que Chuma puede ser un jugador que nos puede aportar mucho y bueno, esperemos que esté bien, que las lesiones nos respeten a todos, especialmente a todo este tipo de jugadores, y vamos a intentar que se sienta feliz, que su rendimiento sea óptimo”.