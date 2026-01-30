El Xerez CD hace oficial el fichaje del delantero Chuma

Lo que ayer era un secreto a voces se ha confirmado esta mañana. Chuma es nuevo jugador del Xerez CD. El delantero sevillano había sido una de las preferencias del Deportivo en este mercado invernal, una circunstancia que se unía a la receptividad del jugador que veía con buenos ojos regresar a un club en el que dejó huella.

Rafael González Rodríguez, ‘Chuma’, (Sevilla, 13/02/1997) llega procedente del K.S. Wieczysta Kraków de la I Liga de Polonia, y aportará olfato goleador, experiencia y versatilidad en el ataque azulino.

Formado en la cantera del Sevilla FC, Chuma debutó en el fútbol sénior en 2015 con el segundo filial hispalense y desde entonces ha desarrollado una amplia trayectoria que le ha llevado a clubes como UB Lebrijana, Córdoba B, Córdoba CF, Atlético Levante UD, Xerez CD, San Roque de Lepe, UCAM Murcia y Mérida AD, antes de su paso por el fútbol polaco. En su primera etapa en el Xerez CD disputó 22 encuentros y anotó 6 goles, destacándose por su capacidad ofensiva. A lo largo de su carrera ha alternado diferentes categorías del fútbol español y también ha debutado en Segunda División, acumulando experiencia y goles en varias temporadas.

La entidad ha deseado a Chuma "la mejor de las suertes en esta nueva etapa defendiendo la elástica azulina".

Su llegada abre ahora la puerta de salida a un jugador con ficha senior, y todas las miradas apuntan al centrocampista Hugo Díaz, un futbolista que ha tenido escasa participación en el equipo desde que llegó a Jerez el pasado verano.