El director deportivo del Xerez CD analiza lo que queda de mercado invernal

El Xerez CD no descarta más movimientos antes del cierre del mercado invernal del próximo 2 de febrero, aunque la búsqueda de un delantero se centra ahora en un sub-23 que encaje con lo que la dirección deportiva y Diego Galiano quieren para el equipo, sin que estén previstas más salidas de jugadores sénior (más de 23 años) más allá de la que se ha producido con el portero Antonio Santos, un caso que era una anomalía desde verano porque no estaba en los planes tener dos guardametas que superaran el límite de los sub-23.

De momento, el Deportivo ha realizado dos fichajes. El de Zequi, presentado este viernes, y el del meta de Los Barrios Marcos Alconchel, procedente del Betis de División de Honor juvenil (tiene 19 años) y que ha firmado por varias temporadas en una clara apuesta de futuro. El club ha tanteado varios nombres para reforzar la parcela atacante, entre ellos el punta del Torrent Raúl Caballero, autor de 9 tantos esta temporada y que también interesa al Real Jaén. Si hubiera opción de llegada al XCD, el club tendría que dar otra baja, ya que no se trata de un sub-23.

Sobre estas cuestiones ha hablado Miguel Ángel Gutiérrez, director deportivo del club. Sobre el nuevo portero que llega para suplir la salida de Santos, comenta que "es un chaval muy joven, pero sinceramente nos sorprendió a todos, tuvimos la oportunidad de traerlo a prueba por el Betis y tanto a los técnicos como a mí nos sorprendió bastante. Estamos muy contentos, es un fichaje que creo que es un activo para el club, porque es un chaval con una proyección para mí espectacular".

Tras confirmar que Manu de la Lama también va a salir -será oficial este mismo viernes o el sábado-, 'Gallo' explicaba que "estamos abiertos al mercado y nunca se cierran las puertas, pero si no se hiciera nada más, yo estaría contento con lo que tenemos. Si cayera alguna opción, sobre todo sub-23, pues la barajaríamos. He hablado con el cuerpo técnico, están muy contentos con lo que hay y yo personalmente también estoy muy contento".

En cuanto a la salida de Santos, decía que "el caso de Antonio es excepcional. Desde el principio de temporada no terminamos nunca de ver tener dos porteros mayores. En principio no vamos a dar más bajas y si cayera algo sub-23 que sea interesante, pues ahí sí estaríamos un poco más abiertos. Pero, tiene que ser de un mayor nivel del que tenemos".