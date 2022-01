Los dirigentes del Xerez CD se reunirán para decidir la situación de Adri

Nuevo capítulo Adri Rodríguez. Los dirigentes del Xerez CD van a mantener una reunión en las próximas horas para analizar la situación del centrocampista isleño y qué medidas van a tomar después de que no se presentase a la hora marcada por los técnicos para viajar este domingo por la mañana a Córdoba para disputar el partido ante el filial blanquiverde en el Nuevo Arcángel.

El club azulino, que le abrió expediente la pasada semana por intentar marcharse al Gerena rompiendo su contrato de forma unilateral, mantiene firme su postura, argumenta que el jugador es del Xerez CD y que hablarán con él para conocer los motivos por los que no ha acudido al partido que sus compañeros han empatado en el Nuevo Arcángel.

Fajardo, que no ha entrado a valorar la nueva 'espantada' del jugador, confirmó el viernes en rueda de prensa que entraba en la convocatoria y que estaba apto para jugar: "Va a jugar y va a ser nuestro buque insignia en el pivote y vamos a disfrutar mucho de Adri. Yo espero y deseo que no se mueva y creo que no se va a mover. Para nosotros es fundamental y hemos luchado para que Adri se quede aquí, esté contento, feliz y se sienta a gusto. Es un tío querido por toda la afición, por el vestuario y el cuerpo técnico". Ahora, su situación es más complicada y el isleño puede ser duramente sancionado por el club.

Mientras, Laínez también se marcha de la entidad, pero de una forma diferente. El jugador emprende una nueva etapa profesional en Estados Unidos en un conjunto de Segunda División y se ha despedido con tristeza de sus compañeros y del equipo. En el Arcángel ha disputado su último partido como xerecista.

Cuando faltan pocas horas para el cierre del mercado, el Deportivo está intensificando las gestiones para la contratación de al menos tres jugadores más, junto a Rares y Ramón García. Uno de ellos, casi con total seguridad, será Daviti, lateral jerezano que ha pertenecido al Xerez DFC durante la primera parte de la competición en Segunda RFEF cedido por el Granada.

El defensa se marchó a Polonia para realizar una prueba, ha regresado a España, el Xerez DFC no contaba con él, el Granada le ha dado el visto bueno y jugará en Tercera RFEF en el Deportivo.