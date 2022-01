El Xerez CD ficha a Ramón García, sustituto de Cancelo en el lateral derecho

El almeriense Ramón García se ha convertido en el segundo fichaje del Xerez Club Deportivo en el mercado de invierno tras el de Gabriel Rares. El jugador, de 21 años, procede del Polideportivo Ejido y ocupa el lateral derecho, por lo que viene a sustituir a Miguel Cancelo, quien por cierto sigue teniendo ficha con el Xerez CD a pesar de que se anunció su desvinculación hace unos días.

Ramón García se forjó en los escalafones inferiores del Real Betis y del Almería y fue uno de los integrantes del Algeciras que dio el salto a la Primera RFEF la pasada temporada. El jugador no siguió en las filas albirrojas y se comprometió con el Polideportivo Ejido de la Segunda RFEF, donde no ha tenido demasiadas oportunidades.

El lateral derecho debutó con el primer equipo del Almería y posteriormente pasó al Ciudad de Lucena, jugando el 'play-off' de ascenso a Segunda División B, y también en el Real Jaén antes de su paso por el club algecirista.

Se trata de un jugador muy joven y con mucha proyección de futuro que destaca por su buena salida de balón y visión de juego, según indica el XCD en el comunicado que ha hecho público en la tarde-noche de este viernes. "Desde la entidad deseamos la mayor de las suertes a Ramón García en su nueva etapa defendiendo el escudo del Xerez", ha indicado el club en su web.

Desde el club azulino se sigue trabajando para reforzar al equipo de cara a la segunda temporada y antes de que se cierre el plazo de fichajes el próximo lunes. La entidad anunciará en las próximas horas la salida de Rubén Jurado, que no entrenó este viernes con sus compañeros, y no hay que descartar que también cause baja Migue García.