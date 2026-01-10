¿Dónde ver el Almería B - Xerez CD?

El Xerez CD inicia la segunda vuelta del campeonato enfrentándose a partir de las doce del mediodía de este domingo añl Almería B en el campo Anexo de los Juegos Mediterráneos de la capital del litoral oriental andaluz. Los de Diego Galiano tratarán de poner fin a la mala racha lejos de Chapín, ya que cuenta por derrotas sus dos últimas salidas a La Condomina y al Francisco de la Hera ante equipos de la zona alta. Ahora, los azulinos se miden a un rival en puestos de descenso y los tres puntos se antojan vitales para comenzar el segundo acto de la competición con buen pìe.

Los aficionados que no se desplacen hasta Almería tienen la oportunidad de seguir el encuentro a través de la plataforma tvfootballclub.com a un precio de 4.99 euros. El árbitro del partido será el sevillano Abraham Gutiérrez Perera, que dirigirá por primera vez al Deportivo en Segunda RFEF aunque ya lo hizo en varias ocasiones en Tercera.