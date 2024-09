Duelo inédito frente a un CD Estepona refundado en 2014

Jerez/El Xerez CD ha entrenado este miércoles en Chapín para seguir con la puesta a punto de cara a su partido de este sábado (19:30) en el Municipal ante el CD Estepona FS, con un Miguel Reina bastante mejorado de las molestias que arrastra en una rodilla que ya le impidieron jugar en Granada y que está casi descartado. Los xerecistas se ejercitarán este jueves finalmente en el Pedro Garrido y Checa ofrecerá su rueda de prensa previa al encuentro.

El Deportivo y el actual cuadro costasoleño, fundado en 2014, no se han enfrentado nunca, ya que su predecesor se disolvió para dar paso a varios clubes que se acabaron convirtiendo en el actual, pero los encuentros entre xerecistas y el desaparecido CD Estepona dieron para mucho y algunos de ellos están cargados de episodios que los buenos aficionados azulinos ni han olvidado ni olvidarán.

A principios de la década de los 90, un Deportivo en horas bajas tras descender a Segunda División B, los azulinos recibieron hasta en tres campañas seguidas a los esteponeros. El ejercicio 91/92 arrancó con muchas expectativas con José Enrique Díaz en el banquillo, pero acabó mal. El equipo nunca estuvo arriba, el entrenador sevillano fue apartado de sus funciones y cogió las riendas del plantel el entonces segundo técnico Nico Sosa. El Estepona llegó al Municipal el 5 de abril y el Deportivo se impuso por 2-0, con dianas de Morillas, de cabeza, tras rematar una falta botada por López y del atacante Marcelo, ya sobre la campana, para culminar un gran pase también del centrocampista López.

En la campaña siguiente, la 92-93, un Xerez CD intratable durante todo el curso de la mano de Delfín Álvarez y que acabó despuntado la liguilla de ascenso a Segunda A no pudo pasar del empate a cero y en el choque de la 93/94 es el más recordado de todos.

No hubo milagro en Almendralejo

Nuevamente en abril, esta vez el 24 y a falta de dos jornadas para el final de la competición, el Estepona ya no se jugaba nada y el Deportivo, con Manolo Cardo, que había sustituido a Delfín Álvarez, al frente apuraba sus últimas opciones de pelear por una plaza en la fase de ascenso. El equipo necesitaba ganar para llegar con posibilidades a la última jornada. Y lo hizo. Se impuso al combinado dirigido por Burgueña por 2-0, con dianas de Mendiola, de penalti, y Villarán.

Aunque el Deportivo no dependía de sí mismo para acceder a los puestos de privilegio -tenía que ganar en la última fecha en el Francisco de la Hera de Almendralejo al Extremadura y esperar que el Jaén no venciera al Recreativo de Huelva en La Victoria-, la locura se desató en el campo, en la grada y en el palco.

Manuel Riquelme, presidente xerecista en aquel momento, aseguró tras la cita ante los esteponeros que el club iba a llenar treinta autobuses para apoyar a los jugadores en la batalla final y José Ricardo Fernández, gerente de la entidad, muy creyente, se encomendaba a María Auxiliadora.

La localidad pacense fue 'invadida' por una legión azulina y el Deportivo hizo los deberes, ya que se impuso al que era ya campeón del Grupo IV por un contundente 1-4, aunque comenzó perdiendo, con goles, todos en la segunda mitad, de Tortosa, de penalti, Villarán, Rafa y Javi Peña. Pero, la decepción fue mayúscula, el Jaén ganó al Recre por 2-1 con remontada incluida.

Plantilla del Xerez CD de la temporada 91-92. / Diario de Jerez

Los recuerdos de Rondán

Miguel Ángel Rodán, ahora director deportivo xerecista y entonces capitán del equipo, disputó esos tres enfrentamientos, choques de los que guarda gratos recuerdos. "El partido con el Estepona del 94 no lo podemos olvidar por lo que significó. Vivimos una semana de máxima ilusión. Luego, aunque ganamos al Extremadura, nos quedamos fuera y en aquel vestuario de Almendralejo hubo lágrimas por no pelear por el ascenso y sonrisas por el carácter de Manolo Cardo. José Ricardo Fernández entró para darnos ánimos, pero se derrumbó y el míster intentaba consolarlo. No reímos por su forma peculiar de hacerlo y sus palabras. El fútbol tiene eso y a mí me gusta quedarme siempre con los buenos momentos".

A finales de la década de los 60, también hay otros dos antecedentes en Tercera y también con resultado favorable a los intereses del Xerez CD, que no ha perdido con el Estepona con ninguno de sus diferentes nombres. En la 68/69 venció por 2-1 (Villegas y Celestino) y en la 69/70 por 2-0 (Villegas y Pepín).

Este sábado, los dos conjuntos lucharán por tres puntos importantes para ambos, aunque la competición acaba de empezar. Los azulinos intentarán mantener las estadísticas. No ha perdido en ninguno de sus cinco anteriores enfrentamientos con los esteponeros, con un bagaje de cuatro triunfos y un empate.