Ramón Verdú: "El Xerez CD ha comenzado fuerte y tiene el plus de la afición"

Jerez/El jerezano Ramón Verdú a sus 40 años es un trotamundos del fútbol. Lo fue como jugador, pasó por infinidad de equipos, incluido el Xerez CD, acumulando más de 300 partidos en categoría nacional y lo está consiguiendo como segundo entrenador, faceta en la que cumple su tercera temporada. Tras colgar las botas al final del curso 20/21 precisamente en el Deportivo con 36 años y después de estrenarse también como director deportivo con los azulinos, comenzó su carrera como segundo técnico. Debutó con el Xerez DFC junto a Romerito en Segunda RFEF en la segunda mitad de la campaña 22/23, el pasado ejercicio, también de la mano de Romerito, dio el salto a Primera RFEF en el Linares y el pasado mes de julio se embarcó en el Estepona, que este sábado (19:00) visita Chapín para medirse al Xerez CD.

Verdú es un apasionado del deporte del balón y "sinceramente, cuando dejé de jugar en el Xerez CD tenía claro que quería seguir en este mundo y las oportunidades me han ido surgiendo. Disfruté muchísimo en la dirección deportiva del Xerez CD y le estoy agradecido al club por la oportunidad y también lo hago ahora como segundo entrenador. Hay que adaptarse a todas las circunstancias y saber qué rol tienes. Cuando Romerito me llamó, acepté porque era una forma de seguir creciendo y ahora con Oriol también me siento muy cómodo, tiene unos métodos muy buenos, y me encanta lo que hago tanto en el campo como a otros niveles. La presión está claro que es para el primer entrenador, pero todo el cuerpo técnico la sentimos, todo va en cascada".

El Xerez CD ha comenzado fuerte la temporada, con un pleno de seis de seis, y a Verdú no le extraña. El ex xerecista se verá las caras el sábado por primera vez con el que fue su equipo, guarda excelentes recuerdos de un Deportivo al que le tiene especial cariño y destaca: "La pasada temporada ya hicieron un gran trabajo para ascender como campeones y esta campaña han empezado muy bien, con la misma inercia. Le ganaron al UCAM, que tiene un plantillón, remontando y no es fácil y luego sumaron también los tres puntos contra el Recreativo Granada fuera. Están fuertes y, además, están teniendo esa pizquita de suerte que siempre es importante y necesaria en el fútbol. En la primera jornada marcaron los goles al final de cada parte y en Granada también en la recta final. A nosotros, por ejemplo, nos está faltando eso, aunque está claro que aquí nadie te regala nada y no le resto méritos a lo que están haciendo porque es complicadísimo".

El Estepona no ha comenzado la liga como esperaban, ha logrado un punto -frente al Xerez DFC como local en el estreno- y el domingo perdió en La Condomina ante el UCAM por 1-0. El técnico jerezano admite que "creo que podíamos haber sumado algún punto más. En Murcia contra el UCAM nos mató la expulsión de Blázquez, la segunda parte se nos hizo muy dura porque ellos tienen un equipazo, cuando comiencen a funcionar será difícil ganarles. Hicimos un gran trabajo defensivo y acabaron marcando un gol de falta directa. La verdad es que me encantó el bloque que tienen, cada cambio que hacían mejoraba lo que tenían en el campo. En la primera jornada ante el Xerez DFC también nos costó, era el primer partido, no lo pudimos jugar en nuestro campo, generamos ocasiones, no las convertimos y nos empataron de penalti".

Su equipo necesita ya triunfos y el preparador del combinado costasoleño espera "que sea en Chapín, aunque, como he explicado antes, lo vamos a tener difícil. Intentaremos hacer nuestro partido para contrarrestar sus armas. Nos gusta tener la posesión y generar y ellos buscarán apretar para robar y hacernos daño. Además, son fuertes a balón parado y cuentan con el plus que les da la afición, que está totalmente volcada y es una maravilla. Intentaremos hacer un buen papel para ponérselo difícil. Jugar en Chapín es un lujo y motiva".