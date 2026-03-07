El efecto Arzu en el Recreativo de Huelva

Por historia, por presupuesto y por número de abonados, el Recreativo de Huelva partía a principios de temporada como el máximo favorito al ascenso directo a Primera RFEF, categoría que perdió la pasada temporada. El club onubense puso el equipo en manos de Pedro Morilla, técnico sevillano que llegaba al Decano después de un periplo en el fútbol chino. No cuajó y sólo duró 11 jornadas al frente del equipo, al que dejaba octavo con 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas y a 7 puntos del play-off de ascenso y a 3 del descenso.

La entidad puso entonces el proyecto en manos del exbético Arturo García Muñoz 'Arzu', que es quien ha reconducido la nave onubense hasta colocar al equipo en la segunda posición, a dos unidades del líder Águilas, escuadra menos goleada y la segunda más realizadora del grupo.

Los números, como siempre, ponen las cosas en su lugar y el Recre ha crecido como la espuma con el técnico de Dos Hermanas. De su mano, el Decano suma 11 jornadas sin perder: 7 triunfos y 4 empates, con goleadas en el Nuevo Colombino al Estepona (5-0) y al Yeclano (5-1), si bien a domicilio bajo su batuta sólo han superado al Malagueño (0-2), empatando en Melilla, Lorca, Linares y Águilas. Con Arzu, el Recre sólo perdió en casa contra el UCAM Murcia el pasado 10 de diciembre.

Caye Quintana, comn 9 tantos (segundo máximo anotador del grupo), y Mario da Costa, con 5, son los máximos goleadores de un Recreativo que atesora un enorme potencial de centro del campo hacia delante. Arzu recupera para el partido a Pepe Mena y también a Javi Castellano y no tiene más bajas que la ya conocida de Carrasco.