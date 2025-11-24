Otro entrenador despedido en el Grupo de Xerez CD y Xerez DFC

Ha caído el quinto entrenador en el Grupo 4 de Segunda RFEF. El Recreativo de Huelva ha anunciado este lunes que destituye a Pedro Morilla al frente deun Decano que en Jaén sufrió una dolorosa derrota fraguada en dos goles postreros de los lagartos, que remontaron el tanto de Mario da Costa.

"El Real Club Recreativo de Huelva informa que Pedro Morilla deja de desempeñar sus funciones como entrenador del primer equipo. Desde su llegada al club el pasado mes de junio, Pedro Morilla ha desarrollado su labor con compromiso y profesionalidad, aspectos que la entidad desea reconocer y agradecer. Asimismo, le trasladamos nuestros mejores deseos en su futuro profesional". Este ha sido el escueto comunicado con el que el Recre despide al técnico que llegó en verano para devolver al club a Primera Federación y que deja a los onubenses en la octava plaza con 17 puntos, a cuatro del play-off de ascenso y a tres del descenso, aunque con un partido menos.

La derrota en Jaén ha sido el detonante para que el Recreativo de Huelva despida a Pedro Morilla con quien solo han firmado cinco victorias, dos empates y han encajado cuatro derrotas, las dos últimas de manera consecutiva.

Morilla es el quinto entrenador cesado cuando se han disputado las primeras doce jornadas y no será el último. En la cuerda floja se encuentra también Xavi Molist, técnico del Estepona que suma seis derrotas consecutivas y que este domingo recibe al Xerez DFC. Con anterioridad, fueron despedidos Alberto Lasarte en el Almería B; Antonio Fernández Rivadulla en el Xerez DFC; Alberto Cifuentes en el Melilla y Mikel Llorente (Estepona).