El Estepona - Xerez CD tampoco se juega

El Estepona - Xerez CD tampoco se va a disputar este domingo. La RFEF ha enviado una comunicación a ambos clubes a través de la intranet informándoles del aplazamiento del encuentro pese a que ni malagueños ni jerezanos han solicitado la suspensión del mismo. El Xerez CD tenía el desplazamiento preparado e incluso había dado a conocer la lista de 20 jugadores que iban a viajar este mismo domingo a tierras esteponeras. Desde el club azulino indican que ha sido la RFEF la que ha actuado de oficio suspendiendo el encuentro, que tendrá que disputarse en una nueva fecha.